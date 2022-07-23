聯合豐年節秀姑巒溪之夜　千人傳唱相聚歌齊跳大會舞

▲▼花東各族原住民帶來極具部落特色的原民歌舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太平洋左岸最盛大、最具指標性的原住民族樂舞盛典「2022花蓮縣原住民族聯合豐年節」，22日在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開「秀姑巒溪之夜」，副縣長顏新章偕立法委員傅崐萁歡迎各地民眾參與全國最大的原住民族盛會，期待帶給大家全新視覺及聽覺感受，邀請全國民眾一同參與花蓮年度盛會，體驗花蓮多元文化之美。

縣長徐榛蔚雖身體微恙未能親臨現場，但仍心繫年度活動的情況，更邀請豐濱鄉部落事務組長聯席會總會長黃新喜、駐台北印尼經貿代表處的大使Mr. Budi Santoso, Representative一行人，以及立法委員鄭天財、全國幼教協會理事長陳敏惠、花蓮縣議會副議長潘月霞、多位縣議員、鄉鎮市長、民意代表共同欣賞精彩的樂舞演出。

副縣長顏新章指出，花蓮則有阿美族、太魯閣族、布農族、賽德克族、撒奇萊雅族及噶瑪蘭族等六大族群。花蓮是環境優美的人間福地，縣內各族群相處融洽，歡迎來自世界各國的朋友蒞臨，體驗在地人文薈萃之美，一起走進花蓮、認識花蓮、愛上花蓮。

立法委員傅崐萁致詞表示，全國規模最大的原住民聯合豐年節在花蓮正式登場，13年以來最傳統、最在地的千年傳唱文化展現在全國觀眾面前，縣長徐榛蔚親自走訪花蓮六大族208個部落，除了感受最在地的原民文化之外，也體察當地民情，更關心部落孩子的教育，在徐縣長的帶領之下，縣府教育處一直以來扎根部落，努力讓部落孩子未來能成為國家的棟樑。徐縣長上任以來，推廣「慢•精品•花蓮」，讓外來遊客在花蓮緩慢深度旅遊，讓花蓮成為最是移居的國際城市。

原住民行政處長陳建村指出，近期因受疫情影響，縣府了解族人旅居在外工作，長時間不能回家的心情，因此而今年大會主題為「憶起相聚Kalingko」，其中「Kalingko」為阿美語「花蓮」之意，特別將「ㄧ起」的音，書寫則採用回憶的「憶」，主題環扣「相聚」；而年度大會歌曲「憶起相聚Kalingko」，由耳熟能詳的除草歌（歡聚歌）、八月的記憶及部落古調三首歌改編之抒情歌曲，雖有別以往大會歌風格，卻表達出對家人、部落及土地思鄉情懷，勾勒族人對於部落、家人及文化的美好記憶，期望藉著此一盛事，能與離鄉的族人以及喜愛原住民文化的朋友，一同相約在花蓮憶起相聚。

今天豐年節主題-秀姑巒溪之夜，首先上場的是第一次参與聯合豐年節展演的富里人，帶來阿美族傳統領唱文化歌謠，有永續傳承之涵義，並且由吉拉米代部落在地阿美族歌手-莫言，現場演唱自創歌曲「用力加油」，接著來自台東池上鄉的Fangafangasan（新興）部落以百年傳統歌謠舞蹈《七古謠》傳唱先祖從恆春遷徙至池上的歷史軌跡，卓清村團隊的布農族八部合音：一起合唱「祈禱小米豐收歌」及誇功宴歌謠（族人狩獵後聚會宴飲的場合中，獵人們以此報戰功）；由花蓮縣府培育扶植的專業藝術團隊阿勒飛斯攜手苓雅部落族人演繹《七罈酒故事》，敘述酒對於阿美族人來說是串連祖靈與族人之間相當神聖的媒介，以祈福儀式感謝天地萬物及族人的辛勞。

▲立委傅崐萁致詞宣布，全國規模最大的原住民聯合豐年節在花蓮正式登場。

接下來，阿多瀾部落與Matedi’ay舞集共同呈現部落的Komoris （河祭)、男子晉階及Ilisin（豐年祭)，太巴塱天藝文化舞蹈藝術團則以部落生活傳奇古謠，娓娓道出族人發源起始及部落中生活傳統舞蹈，海星高中原舞隊以樂舞講述部落的傳統歷史文化以及族人對部落的情感流露，精彩絕倫的表演即將點亮花蓮最迷人的夜。

隨著場內氣氛愈趨沸騰，副縣長顏新章、立委傅崐萁也邀請現場貴賓、各鄉鎮市喜愛舞蹈的族人及遊客共舞，齊跳深受遊客們喜愛的千人大會舞，大家憶起共舞同歡，場面相當壯觀，也讓第一次來的民眾能近距離體驗動人的原住民族樂舞，一起感受山巒的脈動，擁抱這片土地與族人的熱情，節目尾聲，大家亦相約明日「花蓮溪之夜」再會。

原住民行政處表示，聯合豐年節活動期間為積極推廣觀光行銷熱潮，創造在地產業經濟價值，現場113個展售攤位(包含油炸類、熱炒類、飲料冰品、手沖咖啡、燒烤類、烤全豬類等）手工藝品、農特產品及伴手禮等九大類，產品包羅萬象、應有盡有。民眾可透過多元支付方式，在現場輕鬆逛個夠買得方便，免帶現金好好買輕鬆Pay，市集攤商可使用實體信用卡、LINE Pay、街口支付、悠遊付、台灣Pay、花蓮好Ｑ等。期盼透過活動提振花蓮觀光熱絡氣氛，同時帶動部落產業提升族人經濟產值。

此外，現場提供手工藝互動體驗區及許多宣導攤位，首度結合國家通訊傳播委員會(NCC)推廣5G應用，設置活動攤位以AR體驗狩獵、捆柴、搗米、手工藝等傳統文化，並在大會首日秀姑巒溪之夜與豐濱鄉靜浦部落情人之夜進行異地連線，一同響應年度盛事。會場還設置了許多宣導攤位與前來的民眾進行互動，歡迎各位民眾可以搭乘大會提供免費接駁車，有吉安線、花蓮線及美崙線等三條路線，相關資料在聯合豐年節粉絲專頁可以查詢。