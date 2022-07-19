原住民聯合豐年節連3天登場　花蓮警規劃交通疏導勤務

▲花蓮警分局正緊鑼密鼓的規劃會場周遭交通疏導勤務。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「2022花蓮縣原住民族聯合豐年節」，將於7月22日至24日在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開，花蓮警分局正緊鑼密鼓的規劃會場周遭交通疏導勤務，以因應活動帶來的人潮及車潮，也籲請參加民眾依照指示停放車輛，不要違規或併排停車。

花蓮警分局表示，自7月22日起至24日每日下午4點起，於達固湖灣大道、濟慈路、中央路等處，規劃交通整理勤務，加派警力到場維持交通秩序。根據往年的經驗，聯合豐年節將吸引大量觀光客前來參與，為避免人潮及車潮湧向會場造成周邊壅塞，花警特別針對會場周遭規劃交通疏導勤務，協助疏導車輛進出及停車秩序，方便民眾至會場共襄盛舉。

今年「2022花蓮縣原住民族聯合豐年節」，花蓮警分局為了延伸警方的服務據點與範圍，配合豐年節活動在會場內設置了機動派出所服務台，以協助民眾排解困難，警方依往年經驗，活動期間受理最多的案件分別是小孩走失、民眾遺失手機、手提包等，警方也呼籲參與豐年節的民眾，活動期間人潮擁擠，請注意隨身財物及自身的安全。

花蓮警分局長呂育騰呼籲花蓮市民及參加活動的遊客，在進入活動會場周邊或行經有員警指揮路口，應遵守員警指揮及引導，以維持活動秩序；如有飲酒情形，請務必由未飲酒的朋友、家人代駕，或搭乘計程車、接駁車返家。平時駕車也應注意「不超速、不逼車、不無照」，花蓮警分局針對違規熱點及易肇事路段加強巡邏攔檢、定點守望稽查、移動測速照相，以維護市民用路安全。

