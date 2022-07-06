南投開放年滿60歲原民使用敬老愛心卡　月享1千元額度和客運服務

▲南投縣敬老愛心卡7月起開放年滿60歲以上原住民申請。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓原住民朋友能更便捷地使用大眾運輸，南投縣政府自7月1日起開放設籍於本縣且年滿60歲原住民申辦南投縣敬老愛心卡，符合條件者於在地鄉鎮市公所辦理後，即能享有每月1000元儲值額度，以及與本府合約13家公路客運和國道客運業者的服務。

縣府社會及勞動處表示，敬老愛心卡額度自104年起已不再區分對象，每月儲值一律調漲至1000元，今年則進一步將年滿60歲原民納入適用對象，增加民眾使用交通服務之便利性。

社會勞動處表示，補助對象及應備文件如下：（一）敬老愛心卡補助對象應設籍本縣且具下列條件之一者：1.年滿65歲以上或年滿60歲以上原住民，2.領有身心障礙證明；（二）補助對象應攜帶下列證件至戶籍所在地鄉（鎮、市）公所申請：1.國民身分證影本或身心障礙證明影本（須攜帶正本供查驗），60歲以上原住民申請時應檢附戶口名簿或戶籍謄本影本供查驗，2.2吋半身彩色照片2張，3.印章。

（三）本縣敬老愛心卡補助範圍，適用與本府合約13家客運業者，包含：1.公路客運：彰化客運、員林客運、南投客運、總達客運、臺中客運、仁友客運、臺西客運、豐榮客運、豐原客運、全航客運及杉林溪客運；2.國道客運：臺中客運「6188竹山-台中」路線、統聯客運「1657南投-高鐵台中站」路線、臺西客運「7138斗六-林內-竹山-國道3號-臺中朝馬」路線及國光客運「1806南投-基隆」、「1831、1832、1833南投、埔里、日月潭-台北」路線。

南投縣政府另提醒民眾，若要持卡搭乘其他縣市大眾運輸或使用捷運系統，須自行至全省4大超商（7-11、全家、OK及萊爾富便利商店）加值現金，即可搭乘刷卡且自儲值金額半票扣款。