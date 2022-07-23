強化基層消防戰技　南消六大隊訓練巡迴列車開跑

▲台南市消防局第六大隊7月底開始，針對轄內7個分隊進行強化消防人員救災技能訓練及測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊7月底開始，針對轄內7個分隊召集大隊教官團，訓練時段一到，同時出動來自不同單位教官，至指定單位進行強化消防人員救災技能訓練及測驗。

每週五上午9時至11時共計7週，主軸包含消防車輛水帶配置調整、快速佈線介紹、水源供應、個人防護裝備著裝及各項器材（正壓排煙機、破壞器材、美式梯、消防車泵浦操作、繩索救援、移動式泵浦抽水等項目）操作及各分隊水線用顏色來區分入室單位等項目進行訓練及測驗，以提升各分隊人員的救災戰技，並分享討論近期發生之救災案例，期許能提升六大隊所屬同仁救災安全及效能。

消防局局長李明峯表示，消防局將持續透過紮實的教育訓練及測驗，讓消防人員更加熟悉救災概念，並培養團隊默契及有效提升救災戰力，成為清廉團結且具有高效率的救災團隊，以確保消防人員救災安全，保障台南市民生命財產安全。

消防局第六大隊大隊長邱淵明指出，本次訓練針對六大隊轄區特性，輔以近來發生之火災搶救案例所遇狀況，進行案例研討並搶化各項救災技能，使六大隊同仁對於災害現場實際搶救更加熟練，並確保消防弟兄之救災安全。未來，六大隊仍會持續精進分隊人員面對各種災害搶救訓練。