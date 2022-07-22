世界盃少棒錦標賽在台南　南消七大隊指導選手村飯店自衛消防演練

▲南消七大隊前往轄內飯店進行防火管理自衛消防編組演練，並進行消防設備檢查，強化選手村的住宿安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022世界盃少棒錦標賽在台南，為確保選手村飯店的住宿安全，22日南消七大隊前往指導轄內飯店進行防火管理自衛消防編組演練，並進行消防設備檢查，強化選手村的住宿安全。

演練內容為模擬火災發生時由飯店業者啟動自衛消防編組機制，確認受信總機火警位置，展開通報、初期滅火、避難引導的應變作為，即時疏散房客或引導至相對安全區域避難，避免災害擴大造成嚴重的生命財產損失，並即時轉報消防隊讓傷害降至最低。

消防局第七大隊長黃輝林表示，考量本次轄內飯店做為選手村且暑假期間台南市區觀光人潮多，火災發生第一時間飯店業者本身的自救應變非常重要，防火管理制度的精神即「自己的財產，自己保護」，第七大隊特別也針對飯店的自衛消防編組進行指導，同時也進行消防安全設備檢查，除了提供旅館業者正確的火災應變觀念外，也考驗業者如何利用消防設備及防火區劃來引導起火層及疏散非起火層的住宿房客，並與119指揮中心、轄區消防分隊及大隊進行火災現場狀況交接及確認旅館疏散情形，讓這次來台南參賽選手的住宿安全更加有保障。

消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲「做得更好，過得更好」的施政理念，在此也呼籲各場所除定期檢視消防安全設備外，仍應審視消防防護計畫書的內容及防火管理人證書是否過期或需要更新，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，應於開工前三天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查，疫情期間除籲請珍惜救護資源外，同時也歡迎熱血市民加入義消的行列。