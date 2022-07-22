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新竹氣象站主任突倒地無心跳　一連幸運巧合強關鬼門成功續命

▲新竹氣象站主任會議後突倒地　一連幸運巧合鬼門關前成功續命。（圖／新竹縣消防局提供）
▲交通部中央氣象局新竹氣象站主任湯舜然日前突然失去生命徵象倒地，經同事、消防人員搶救後撿回一條命。（圖／新竹縣消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

交通部中央氣象局新竹氣象站主任湯舜然本月13日下午結束一場會議後突然不支倒地、失去呼吸心跳，一旁同仁見狀立刻撥打119電話求救，同時一旁的同事也同步CPR，4分鐘後鄰近的救護分隊抵達現場接手，所幸經分秒必爭急救處置後，湯舜然在到院前恢復生命徵象，目前已能正常對話，預計不久後就能出院。

交通部中央氣象局組長商俊盛21日特地從台北率隊南下感謝出勤的救護員，將他們優秀的同仁從鬼門關前救回。

▲新竹氣象站主任會議後突倒地　一連幸運巧合鬼門關前成功續命。（圖／新竹縣消防局提供）

▲交通部中央氣象局組長商俊盛說，新竹氣象站僅4名同仁且辦公空間分散，13日當天因為有大型會議所以才較多人，能發現湯舜然倒下，加上緊鄰消防隊，萬一發生在平時，後果可能不堪設想。

商俊盛表示，13日當天中央氣象局同仁剛好在新竹召開重要會議，會議結束後湯舜然在大廳檢視手機訊息時突然無預警就往後倒，第一時間幸運的靠在一位身材壯碩的同仁身上，接著才滑落到地上，之後開始出現大口呼吸及痙攣，同仁情急之下趕緊打電話求救。

15年前曾經學過CPR的中央氣象局專員蘇哲軍當時正好在現場，發覺得不對勁，立刻憑著腦海中的記憶，對著湯舜然施行CPR。

指揮這場救援行動的光明高級救護分隊代理主管李均祈指出，13日當天接獲報案，立刻出動2輛救護車、5名消防員以及1名救護義消。到場時已經有人在為患者CPR，確認為OHCA（到院前心肺功能停止）後，即刻以TRM(Team resource management,團隊資源管理)的方式接手急救，由李均祈擔任指揮官、施純泰負責CPR、許育誠和蔣為理建立呼吸道與給氧、呂育陞施作靜脈輸液、骨針注射及給藥。

現場共給藥4次、電擊5次，並給藥腎上腺素（Epinephrine），但由於患者持續出現頑固型的心率，因此當下決定再加入抗心律不整藥物（Amiodarone），果然不久後心率恢復正常，且在到急救室前順利恢復生命徵象。李均祈說，這也是新竹縣在去年底開放使用Amiodarone後，第一次以此藥物將患者救回的例子。

▲新竹氣象站主任會議後突倒地　一連幸運巧合鬼門關前成功續命。（圖／新竹縣消防局提供）

▲▼消防局出動2輛救護車、5名消防員以及1名救護義消，確認情況後由李均祈擔任指揮官、施純泰負責CPR、許育誠和蔣為理建立呼吸道與給氧、呂育陞施作靜脈輸液、骨針注射及給藥，分秒必爭救命。

▲新竹氣象站主任會議後突倒地　一連幸運巧合鬼門關前成功續命。（圖／新竹縣消防局提供）

商俊盛說，湯舜然主任待人親切和藹，表現優異，3年前從基隆氣象站調到新竹縣至今，平日新竹氣象站僅4名同仁且辦公空間分散，13日當天因為有大型會議所以有較多人，湯舜然倒下時才能馬上發現，又因氣象站緊鄰消防隊，救護員即時到場搶救，萬一發生在平時，後果可能不堪設想。

東元綜合醫院副院長林鎮宇表示，湯舜然在恢復生命徵象後急做心電圖診斷出下壁梗塞，緊急安排心導管放置支架並收治加護病房。18日順利拔管、19日病況穩定轉一般病房。目前意識清楚、生命徵象穩定，主治醫師將隨著病況調整藥物，並將安排心臟復健，待更穩定後就能出院。

▲新竹氣象站主任會議後突倒地　一連幸運巧合鬼門關前成功續命。（圖／新竹縣消防局提供）

▲▼湯舜然目前仍在醫院休養，因此由中央氣象局組長商俊盛（左3）帶隊，特地從台北南下感謝出勤的救護員，將他們優秀的同仁從鬼門關前救回。

▲新竹氣象站主任會議後突倒地　一連幸運巧合鬼門關前成功續命。（圖／新竹縣消防局提供）

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