祭祀火德星君聖誕千秋　南消為防火平安活動祈福

▲台南市消防局局長李明峯率七大隊長黃輝林、義消大隊長陳金生等人前往武廟，遵循古禮虔誠祭拜祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局局長李明峯率七大隊長黃輝林、義消大隊長陳金生、消友會第七辦事處長陳建翰、顧問團長曾志耀等人，22日前往祀典武廟，恭祝關聖帝君及火德星君聖誕千秋遵循古禮虔誠祭拜，祈求庇佑台南市民四時無災、八節有慶、疫情退散，讓救災救護人員順利平安、圓滿完成任務。

火德星君掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員的守護神，22日適逢台灣祀典武廟關聖帝君及火德星君聖誕千秋，台南市消防局長李明峯率員前往祝壽。

「火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動」連續兩年年初辦在消防局中正分隊和祀典武廟，受到各界熱烈響應，也非常感謝台南市在地老師及同學的熱情參與，甚至也和日本群馬縣進行燈籠交流，在疫情期間也成功完成台日城市外交，台南市消防局第七大隊與台灣祀典武廟火德星君將持續辦理，且預告明2023年將擴大舉辦，藉此推廣消防防火災宣導及古蹟防災，歡迎台南市民一同參與。

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，對於居家防火防災及市民財產安全仍不敢懈怠，藉由消防燈籠推廣防火災及古蹟防災工作深獲台南市民及日本群馬縣民眾的好評，第七大隊目前正與台灣祀典武廟籌劃新年度2023年的119消防燈籠繪畫比賽及相關活動，甚至也會結合消防局第六大隊一同參與，請市民朋友持續關注第七大隊FB粉絲專頁（台南市政府消防局第七救災救護大隊），獲得第一手消息，期待新年度台南在地學生、老師及家長能持續支持與，共同為臺灣、為消防人員、為疫情平安祈福。

消防局第七大隊呼籲市民朋友，因應現為暑假期間，夏日戲水請注意水上安全，防疫工作也不可懈怠，也請珍惜救護資源，同時消防局第七大隊正在FB粉絲專業推廣線上防火宣導，請大家一同打造更安全的生活環境。