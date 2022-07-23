遊客墾丁小灣戲水　遭不明海中生物咬傷...緊急送醫

▲遊客墾丁戲水遭不明海中生物咬傷 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名遊客到屏東墾丁小灣海域戲水，左腳背遭到不明海中生物咬傷，疼痛難忍，留下一公分長的傷口，屏東縣政局消防局獲報派員前往救護，雖傷口無明顯出血，但需要縫合手術，消防隊員趕緊將他送醫治療。

消防人員表示，墾丁國家公園範圍內，生態豐富且種類繁多，不時仍會傳出遊客遭生物咬螫傷事件，而根據以往戲水遊客遭攻擊事件，有被水母、海蛇、海鰻之類的裸胸鯙魚類、土魟類咬傷情事，消防人員籲請遊客如不幸遭生物咬螫傷，盡可能注意或判斷生物之種類，且不要驚慌盡速通報119，以利消防人員救援。

墾丁消防分隊於21日中午接獲119派遣小灣沙灘有民眾疑似遭海中生物咬螫救護案件，分隊立即出動救護車前往。

消防人員到達小灣沙灘後，救護人員立即攜帶相關救護器材前往，抵達現場時已有飯店業者對於患者進行傷口基本包紮，救護人員立即接手評估患者，所幸患者並無大礙，只是患者左腳的腳背約有一處約1公分傷口且無法判斷遭何種海中生物咬傷，雖無明顯出血但可能需要縫合，救護人員加強傷口處理後，立即後送醫院治療。

墾丁消防分隊表示，受疫情影響，國人近年大多以國內旅遊代替國外旅遊，墾丁國家公園為夏天遊客熱門的旅遊景點之一，由於近月防疫政策漸漸開放，民眾出遊意願迅速高漲，加上暑假到來，數幾萬計的遊客湧入墾丁國家公園。但墾丁國家公園範圍內，生態豐富且種類繁多，不時仍會傳出遊客遭生物咬螫傷事件，一旦發生，切記不要驚慌，盡可能注意或判斷生物之種類，並儘速求助119，以利消防人員救援。