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大陸 大陸焦點 特派現場

「正妹警花」性愛片瘋傳　網看完驚呆：女生真的挺慘的

▲▼警花小三性愛片瘋傳，網友全看傻。（圖／翻攝自推特）

▲警花性愛片瘋傳，網友全看傻。（圖／翻攝自推特，下同）

記者董美琪／綜合報導

大陸日前瘋傳性愛影片，有網友直指，當事人是《中國警察網》記者、「最正警花」張津瑜，微博目前已將張津瑜等相關用詞封鎖，不過網友仍以「張津渝」、「張津榆」其他用語來討論，有網友認為女主角被肉搜「真的挺慘的」、「不要再侮辱女生了」。

警花張津瑜在《中國警察網》專門報導警察單位新聞，網路上還有她身穿制服的形象照片，沒想到近日因性愛影片外流，房間窗外背景還是央視總部大樓，引起大陸網友肉搜關注。微博目前已將相關內容用語封鎖，據了解疑似是男方吕知樾炫耀自己上了女警，造成影片外流。

▲▼警花小三性愛片瘋傳，網友全看傻。（圖／翻攝自推特）

網友肉搜，吕知樾為力諾瑞特集團高層，北京知樾健康科技有限公司法定代表人。根據外流的對話紀錄，女方自稱「大老虎」，男方是「小白兔」，表示自己不知道喝多了會這樣，沒想到自己竟然會酒後亂性，也記不得過程。男方則開心表示，被硬抓下體很緊張刺激，女方則表示過得很開心，「感謝呂總」。

▲▼警花小三性愛片瘋傳，網友全看傻。（圖／翻攝自推特）

目前男女雙方以及相關單位尚未說明，大批網友紛紛在微博留言「可怕的是有人靠影片賺錢」、「懷疑女方是不是被下藥了，手機在拍她都不知道​」、「警花就可以為所欲為嗎」、「名字昨天還能搜到，今天就搜不到了、「女生真的挺慘的，只是正常的私生活好吧，我看了視頻覺得沒什麼，是人都有慾望」、「看了視頻的就不要再侮辱女生了」、「只能說羨慕有錢人，警花都能玩」、「女的身材好男的……」。

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