人家很「凶」猛！見表特氣質正妹是女警　一片投降：請逮捕我

網搜小組／鄺郁庭報導

日前在PTT表特板上（Beauty），有網友貼出多張女警照，還在標題簡單又粗暴地高喊「請逮捕我」，因為這位女警不只有著精緻臉蛋，身材雖然纖瘦但意外超有料，重點是整個人仙氣十足。照片一出，掀起一陣騷動，「超讚，請支援派出所」、「我是米蟲、社會毒瘤，可以打電話自首，請正妹警察來逮捕我嗎？」

▲正妹女警讓網友高呼「請逮捕我！」（圖／翻攝自IG／6v6v6v6v_）

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這位網友在板上分享正妹文，洋洋灑灑一共貼出13張照片，包括女警身穿警服的多張自拍照，還有手拿警察服務證和證件照等照片，只見她有著一張很精緻的鵝蛋臉，雙眼皮大眼睛和超深臥蠶組成一雙超電桃花眼，還有小巧挺拔的鼻子和嫣紅的薄唇，整個人笑起來甜度破表、仙氣十足。

▲女警穿起警服相當亮眼。（圖／翻攝自IG／6v6v6v6v_）

此外，火辣比基尼照讓人超驚喜，看起來纖細的身子竟然這麼有料。另外，從照片中可以看到，女警警服上的臂章繡著桃園市政府警察局。貼文一出，讓不少網友秒心動，「這最頂警花了吧」、「這麼瘦結果超有料」、「看過本人，跟照片差不多！很正。」還有人開玩笑直呼，「好的，這就去她轄區酒駕」、「請用全身壓制我」、「我剛酒駕，逮捕我拜託」、「我要去襲警了。」

▲▼女警的「凶猛程度」讓不少網友大吃一驚。（圖／翻攝自IG／6v6v6v6v_）

有人則是翻出女警的IG，粉絲追蹤數有2.2萬，人氣相當高，但其實她已名花有主，3月中還大方貼出放閃照，小倆口看起來相當恩愛。前幾天，女警則PO出慶生照，「謝謝男友為了我的生日而精心準備的這一切，覺得自己能受到如此寵愛真的很幸運。」還有網友透露，「我是長期追蹤她的粉絲，知道她之前壓力很大，目前正休假療養中，希望她能繼續加油～」