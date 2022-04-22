阿北天氣熱好愛睏　車停路邊躺草叢呼呼大睡...嚇壞路人

▲6旬阿伯大白天倒臥安全島草叢，埔里正妹警發現立刻上前查探。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮60歲黃姓男子日前騎電動代步車出門，被巡邏警員發現倒臥在道路安全島的草叢上，警方連忙上前查看喚醒黃男，所幸他只是因天氣炎熱突感不適，就逕自以草地為床想小睡一下恢復體力，經警方通報消防隊派遣救護車將黃男送醫後，也化解一場虛驚。

埔里警分局指出，埔里派出所警員張仲毅、女警張維芳18日執行巡邏勤務，中午1時許在北安路看見一輛電動代步車停放路旁安全島邊，下車察看，驚見安全島草叢上竟倒臥一名男子，路人也紛紛停車觀望、以為男子出事，張維芳急忙伸手探察並呼叫，所幸該男子立即醒來答話。

這名60歲黃姓男子表示家住埔里鎮西安里，平日以電動代步車作為交通工具，當日因中午炎熱，突感身體不適，便停車到道路旁，直接躺在安全島草叢上休息睡覺，想等身體好轉再回去；警方隨即聯絡消防隊救護車協助將黃男送醫，避免男子發生意外。

▲中興分局警員協助迷路老阿嬤返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投市中興新村民眾則於日前晚間，發現一名老阿嬤在役政署前徘徊、恐發生危險，於是打110報案；正執行夜間巡邏勤務的光明派出所巡佐賴水瞬、警員李育霖獲轉報趕抵現場，已70、80高齡的徐姓阿嬤表示下午獨自一人外出散步，因迷路而體力透支，所幸並無發燒不適，因其身上未攜帶手機或身分證件，年籍及住址均不詳。

員警先攙扶徐姓老婦至路旁公車亭鐵椅上稍作休息，並致電內新里里長曾丁萬協尋，透過電話敘述迷失老人特徵及姓名，曾丁萬順利代為通知阿婆孫子到場陪同返家，家屬不斷對警方表達謝意。