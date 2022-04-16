不想再看受害者哭泣！身高170「新北韓系警花」霸氣壓制性侵犯

▲許憶萱身高170公分48公斤，身材高挑火辣。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市婦幼隊16日參加市府舉辦「兒童安全嘉年華」活動，除了進行宣導，也跟現場小朋友互動，其中最引人注目的就是婦幼隊女警許憶萱，她有著韓系女星的外表，原本擔任鼎泰豐餐廳服務生，後來決定跟著父親的腳步從警，個性大喇喇的她，舉手投足散發出鄰家姊姊的氣質，受到大小朋友的喜愛。

▲許憶萱展現纖細長腿。（圖／記者陳雕文翻攝）

為關注兒童安全議題，站在孩童視角看疫情，並認識病毒，新北市政府今天下午在市府廣場舉辦「兒童安全嘉年華」活動，邀請新北市的兒童、家長及托育人員參加，新北市警局婦幼警察隊也在現場設攤、宣導婦幼安全。

▲▼韓系警花許憶萱擔任兒童安全達人，吸引眾人目光，更有許多小朋友搶著跟她拍照合影。（圖／記者陳雕文翻攝）

這次婦幼隊擔任「兒童安全達人」的女警許憶萱，是標準的「韓系」警花，大學念的是文化大學韓文系，畢業後因為流利的韓文與英文底子，曾在知名鼎泰豐餐廳服務，接待韓國饕客。

身高170公分、48公斤的許憶萱也曾當過旅行社的業務，工作相當辛苦，後來因為父親及弟弟都是警察，加上對辦案有濃厚的興趣，於是報考錄取106年基層警察特考班，而昔日餐飲及旅遊服務業的經驗累積，也讓她具備從事警察工作必須具備的高EQ。

▲許憶萱從警前工作經驗豐富，累積高EQ與做人處事的方法，深受長官及同事喜愛。（圖／記者陳雕文翻攝）



許憶萱結業後分發到新北婦幼隊擔任第一線的女警，但她不把自己侷限在外勤女警的角色，過去小隊長曾多次指派她協助跟監埋伏，順利逮到性侵加害人，日前更遠赴屏東找尋淡水黑戶母子檔，她毫不畏懼、單槍匹馬在荒郊野外搜尋，充分嶄露女警霸氣！令男警們佩服。



許憶萱說，從小看著警察爸爸穿制服上班，往往都是拖著疲憊身軀返家，當時對警察印象並不深刻，直到自己穿上這身制服，才真正了解警察工作的辛苦，多次看著遭受家暴及性侵的被害人在做筆錄時泣不成聲，也看過遭受兒虐幼童傷痕累累的模樣，讓她感同身受！許憶萱期許未來能考上偵查佐，從事刑警工作，替更多被害人伸張正義！

▼許憶萱美圖連發。（圖／記者陳雕文翻攝）