腿長110公分、女模級警花「升格當辣媽」！超暖心事蹟曝光　惹哭網：太甘心

▲最美員警升格辣媽。（圖／台中市警局提供，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中市第三分局有最美女警稱號的楊舒婷，與同為警員的男友劉源昇，於2019年5月步入禮堂，並於今年3月生下可愛的小女嬰，而有顆善良的心的她，在當警察之前，其實是一名模特兒，而她日前也暖心曝光當警察的原因，感動了不少網友。

身高175公分、腿長110公分的楊舒婷，因為亮眼的外型，多次躍上媒體版面，而她在當警察之前，本來是女模特，2016年考上警察特考，2018年1月分發到勤工派出所。她曾說，因當警察能幫助更多人才會換跑道，現階段還是在努力學習中，未來將會繼續用熱忱的心去幫助更多市民。

事實上，楊舒婷的高人氣不只來自於外表，更是因為她有一顆熱於助人的心，先前有次，她看到一名身體不舒服的阿嬤在路邊不斷招手，經詢問之下發現，原來該名阿嬤想去醫院看醫生，卻不小心搭錯公車，而楊舒婷聽後，立馬就開車載阿嬤到醫院，暖心的舉動不僅讓阿嬤感動的頻頻拭淚，也感動了不少網友。

不過，楊舒婷已經名花有主，她與任職於第一分局大誠分駐所、身高192公分的劉源昇，於2019年5日完婚，兩人還曾一起替台中市警局拍攝宣傳照，有警界「神雕俠侶」之稱。此外，楊舒婷也已於今年3月，生下一名可愛的小女嬰，正式升格成為辣媽，讓不少網友與民眾都為她感到相當開心。

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