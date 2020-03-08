山寨工廠「滿佈蜘蛛網」　短髮警花氣問嫌犯：敢戴你做的口罩出門嗎？

▲上海警花高境。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

自新冠肺炎爆發後，中國大陸各地出現假口罩、回收口罩等黑心事件，讓警方不敢大意。上海一名短髮女警高境，情人節期間前往查緝假口罩，發現隱藏在民宅的「工廠」環境惡劣，嫌犯還放話，「反正防護功能都差不多」，氣的她質問「你敢不敢戴你做的口罩出門？」，嫌犯當場啞口無言。

大陸警方近日偵破多起「天價口罩」、「偽劣口罩」、「三無口罩」等案件。在這些案件中，業者不法販售或低價收購過期口罩，改造後再高價對外售出；有些則沒有經過生產許可，就銷售假冒的偽劣口罩；有些甚至沒有顯示生產日期、無質量合格證、無生產者名稱。

《澎湃》新聞8日採訪女警高境，90後的她，留著一頭短髮，五官清秀，是一名親身參與打擊假口罩任務的「警花」。高境表示，自己隸屬於上海偵總隊食藥環偵支隊，大年初三時，在家接到一通電話，要去支援查生產假口罩的案件，從那時候起，她就一直在打擊防疫相關的犯罪。

回想起這段時間，她說，情人節當天快下班時接獲線報，上海松江區一間民宅藏有假口罩的生產基地，於是她和同事便立刻前往現場。「到了現場後，我們看到的是一棟外觀並不起眼的二層農宅，但是走進裡屋，我完全震驚了。」

▲高境從春節期間到現在，都在第一線打擊山寨防疫物資。（圖／翻攝澎湃新聞）

高境回憶，屋內燈泡是用私拉的電線接上，一閃一閃的跳著，而所謂的口罩壓模具和換氣閥都被蜘蛛網蒙蓋，一旁則是用大袋子裝的假口罩完成品，當天所有進出過的員警和市場監管人員，衣服上都沾染著拍不去的白色粉塵。

眼前這副「髒亂差」的景象，讓高境質疑怎麼能在裡面生產口罩，沒想到嫌犯回答她，「反正防護功能都差不多」，氣得高境質問，「你敢不敢戴著你做的口罩出門？敢不敢？」嫌犯聽到這，瞬間低頭不語。

報導指出，高境最終和同事一舉破獲這個假口罩工廠，查扣山寨品牌口罩超過10萬個，以及其他原材料與工具。

事實上，為打擊黑心口罩，大陸兩高兩部（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部）上月中聯合印發《關於辦理非法放貸刑事案件適用法律若干問題的意見》，嚴懲惡意提高價格或偷工減料的商家，最高將判處無期徒刑。

▲高境與同事曾一次破獲超過十萬個山寨口罩。（圖／翻攝澎湃新聞）