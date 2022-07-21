東森購物網「普渡」商品5折起　消費再玩遊戲100%中獎率加碼送樂透金

▲ 8/12（五）是中元節，東森購物網特別開闢「即刻救援中元供品」專區，全館商品下殺5折起。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元普渡將至，為方便民眾線上採買拜拜所需用品，東森購物網特別開闢「即刻救援中元供品」專區，全館商品下殺5折起，指定中元節商品消費滿888元即可玩命運輪盤，100%中獎率，最高送樂透金100元，每日00:00開始，名額有限。「東森小食堂」7/22（五）同步推出品牌好禮中元祭，滿千登記再送$120樂透金等好禮3選1，累積消費滿3,000元還可登記抽30L電烤箱。

東森購物網與熊媽媽買菜網聯合推薦中元普渡必BUY採購清單，熊媽媽買菜網提供多種拜拜必備供品「三牲」組合，包含蔗香全雞、蔗香紅燒肉、香酥魚等，原價1,430元、特價1,150元；「豐禾鮮物」鮮凍野生白鯧原價250元、特價205元，山水平安祈福米1kg原價125元、特價75元，雙北滿499元免運，最快3小時到貨，全台單一溫層滿699元亦免運宅配送到家。

▲指定中元節商品消費滿888元即可玩命運輪盤，100%中獎率。

針對中元普渡供品，也有公司行號會澎湃準備來展現滿滿誠意，東森購物網在「中元玩很大」保庇專區提供數百種商品，首推中元食品拜拜箱－平安經濟組，從泡麵、罐頭、零食到飲料都有，豐富祭品多達11種，一箱上桌即可搞定，相當便利，特價只要399元；「華元」白沙屯媽祖勇安箱，特價99元；「愛上新鮮」超人氣咔啦海鮮零食箱x4箱（8包/箱），特價1,980元，全網最低價，平價單包只要62元；「奧利塔」玄米油、葡萄籽油、頂級葵花油12罐組合，市價2,283元，特價1,380元，多款中元拜拜箱千元有找。

東森購物網更與多家知名品牌合作推出聯名促銷活動，可口可樂品牌館消費滿1,000元現折100元，還有機會獲得可口可樂手拉購物車；「聯華食品」推出東森獨家可樂果拜拜箱及限量啤酒杯組，特價198元，消費滿888元再抽100元樂透金；「盛香珍X華元」聯合白沙屯媽祖推出珍有福氣buy中元，消費滿99元可抽媽祖限量積木組，滿888元登記再送100元樂透金，指定商品加贈小神衣平安符；「金蘭」中元箱購最澎派單筆滿199元加碼送85週年威士忌紀念杯。除了普渡祭祀供品，拜拜所需的金紙也有75折優惠，讓消費者輕鬆一單搞定，送貨到家，滿足需求。