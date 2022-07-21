　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物網「普渡」商品5折起　消費再玩遊戲100%中獎率加碼送樂透金

東森購物網「普渡」商品5折起（圖／東森購物網提供）

▲ 8/12（五）是中元節，東森購物網特別開闢「即刻救援中元供品」專區，全館商品下殺5折起。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元普渡將至，為方便民眾線上採買拜拜所需用品，東森購物網特別開闢「即刻救援中元供品」專區，全館商品下殺5折起，指定中元節商品消費滿888元即可玩命運輪盤，100%中獎率，最高送樂透金100元，每日00:00開始，名額有限。「東森小食堂」7/22（五）同步推出品牌好禮中元祭，滿千登記再送$120樂透金等好禮3選1，累積消費滿3,000元還可登記抽30L電烤箱。

東森購物網與熊媽媽買菜網聯合推薦中元普渡必BUY採購清單，熊媽媽買菜網提供多種拜拜必備供品「三牲」組合，包含蔗香全雞、蔗香紅燒肉、香酥魚等，原價1,430元、特價1,150元；「豐禾鮮物」鮮凍野生白鯧原價250元、特價205元，山水平安祈福米1kg原價125元、特價75元，雙北滿499元免運，最快3小時到貨，全台單一溫層滿699元亦免運宅配送到家。

東森購物網「普渡」商品5折起（圖／東森購物網提供）

▲指定中元節商品消費滿888元即可玩命運輪盤，100%中獎率。

針對中元普渡供品，也有公司行號會澎湃準備來展現滿滿誠意，東森購物網在「中元玩很大」保庇專區提供數百種商品，首推中元食品拜拜箱－平安經濟組，從泡麵、罐頭、零食到飲料都有，豐富祭品多達11種，一箱上桌即可搞定，相當便利，特價只要399元；「華元」白沙屯媽祖勇安箱，特價99元；「愛上新鮮」超人氣咔啦海鮮零食箱x4箱（8包/箱），特價1,980元，全網最低價，平價單包只要62元；「奧利塔」玄米油、葡萄籽油、頂級葵花油12罐組合，市價2,283元，特價1,380元，多款中元拜拜箱千元有找。

東森購物網更與多家知名品牌合作推出聯名促銷活動，可口可樂品牌館消費滿1,000元現折100元，還有機會獲得可口可樂手拉購物車；「聯華食品」推出東森獨家可樂果拜拜箱及限量啤酒杯組，特價198元，消費滿888元再抽100元樂透金；「盛香珍X華元」聯合白沙屯媽祖推出珍有福氣buy中元，消費滿99元可抽媽祖限量積木組，滿888元登記再送100元樂透金，指定商品加贈小神衣平安符；「金蘭」中元箱購最澎派單筆滿199元加碼送85週年威士忌紀念杯。除了普渡祭祀供品，拜拜所需的金紙也有75折優惠，讓消費者輕鬆一單搞定，送貨到家，滿足需求。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆
快訊／世界羽聯公布獎金榜　戴資穎進帳420萬榮登「獎金后」
巨乳網紅完蛋了！非法推薦台股　最高罰5000萬
台灣烤成紫番薯！「還會更熱」體感溫度飆破43°C
快訊／再發五倍券？　行政院鬆口給答案
幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到
北市懶警上班愛睡覺挨罵「廢物」　他怒告學長被法官「再認證」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯連3天「地瓜薯條+紅茶」下殺！肯德基推1元吃蛋撻、激省6折

蝦皮成交手續費漲到貴2倍　賣家跳槽競業每天多4成開店

東森購物網「普渡」商品5折起　消費再玩遊戲100%中獎率加碼送樂透金

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」開張！短短4天享受「PERONI沛羅尼」超chill餐前酒體驗

foodpanda傳「取消平台費」？業者：系統更新問題

肯德基連3天下殺6折！咔啦脆雞、蛋撻一次爽吃　優惠碼看這裡

痘痘新剋星！專家揭「啤酒遇上痘痘」結果超神奇

《料理之王3》最強中西戰隊結盟　桂冠沙拉醬助選手美味升級

限時4天！7-11冰燕麥拿鐵「第2杯10元」爽喝　星巴克連玩18天買1送1

明天揪團衝消暑！超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

摩斯連3天「地瓜薯條+紅茶」下殺！肯德基推1元吃蛋撻、激省6折

蝦皮成交手續費漲到貴2倍　賣家跳槽競業每天多4成開店

東森購物網「普渡」商品5折起　消費再玩遊戲100%中獎率加碼送樂透金

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」開張！短短4天享受「PERONI沛羅尼」超chill餐前酒體驗

foodpanda傳「取消平台費」？業者：系統更新問題

肯德基連3天下殺6折！咔啦脆雞、蛋撻一次爽吃　優惠碼看這裡

痘痘新剋星！專家揭「啤酒遇上痘痘」結果超神奇

《料理之王3》最強中西戰隊結盟　桂冠沙拉醬助選手美味升級

限時4天！7-11冰燕麥拿鐵「第2杯10元」爽喝　星巴克連玩18天買1送1

明天揪團衝消暑！超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天

快訊／一天連3次異常！北捷文湖線1車無法自動出發　110人被趕下車

台南6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷！　生母男友涉案重大遭聲押

賣換臉謎片百萬網紅小玉判刑5年半　高嘉瑜批過輕「無法彌補傷痛」

銀行視績效「調降」利率　落實永續也可以是貸款工具　

大直3豪宅「改名求生」整棟出售　卻僅1棟打7折成功銷出

全球首棵科技祈福許願樹衛武營啟用　3D聲光互動藝術創新體驗

將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

台東+326！新增3死亡案例　縣府籲民眾完整施打疫苗

快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆

「7年換13份工作！」她曝薪資變化　網見1經歷驚呆：正職只有19K

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

消費熱門新聞

肯德基連3天下殺6折！炸雞蛋撻一次吃

foodpanda傳取消平台費？業者回應

蝦皮8月又要漲手續費　官方回應了

「啤酒遇上痘痘」結果超神奇

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」

麥當勞開賣「皮卡丘置物盒」湧排隊人龍

限時4天！超商冰燕麥拿鐵第2杯10元

蝦皮成交手續費貴2倍　賣家爆出走潮

超商最新「航海王環保周邊」一次看

女星靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

麥當勞推超Q「皮卡丘置物盒」！

麥當勞「香蕉巧克力雙餡派」回歸

超商連3天「大杯極選美式買1送1」

更多熱門

相關新聞

莫凡彼神秘新口味　東森電視購物獨家首發開賣

莫凡彼神秘新口味　東森電視購物獨家首發開賣

高溫持續不斷，大口吃冰清涼又消暑！東森購物與擁有「冰淇淋界愛馬仕」稱號的莫凡彼，攜手推出限量超殺折扣組合，原價2,927元，現在只要1,380元，每盒500ML重量裝，共4種不同口味，其中除了有東森購物獨家首發販售的「神祕新口味」，下訂再加碼送聯名保冷袋及莫凡彼咖啡兌換券4張，將於7/21（四）晚間22:40在東森購物47台LIVE直播開賣。

李鴻淵拜太子爺畫面曝　隔天連殺5人釀4死

李鴻淵拜太子爺畫面曝　隔天連殺5人釀4死

東森農場第三代調理包　2小時狂銷8000包

東森農場第三代調理包　2小時狂銷8000包

2大量販「中元優惠活動」一次看

2大量販「中元優惠活動」一次看

東森農場第三代調理包風光開賣

東森農場第三代調理包風光開賣

關鍵字：

東森購物熊媽媽買菜網中元普渡供品拜拜

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面