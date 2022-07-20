李鴻淵拜太子爺畫面曝！雙手持香虔誠鞠躬　隔天連殺5人釀4死

記者白珈陽、游瓊華、陳韻如／南投報導

南投康建生技4死命案，兇嫌李鴻淵逃逸20小時後在台中市中清路某養生館遭逮。據了解，李嫌在案發前一日曾到住家附近的紫雲宮拜拜，興許是心意已決，或是在案發前感到恐慌，才會到廟裡拜拜求心安。李嫌拜拜的畫面如今曝光，虔誠拿香拜拜的模樣，對比他凶狠殺人的情景，顯得格外諷刺。

▲李鴻淵拜拜畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

據悉，李嫌住家附近有一間奉祀太子爺的紫雲宮，而游姓廟祝19日在接受《東森新媒體ETtoday》訪問時說，他2月間才到紫雲宮任職，至今未看過李鴻淵到廟裡拜拜，但這個農曆月的初一、十五（國曆6月29日、7月13日）卻接連看到李鴻淵身穿迷彩褲、提著水果到廟裡參拜，因在地居民鮮少有穿軍服的習慣，故看到李穿著迷彩褲，讓他印象很深，但沒想到李卻犯下如此大案，也讓他相當震驚。

李鴻淵參拜畫面如今曝光，只見他拿著香參拜，儘管戴著口罩，但仍可看出他口裡還念念有詞，似乎是在向太子爺稟報某事，模樣相當虔誠，對比他殘忍殺人的狠樣，看起來格外諷刺。

本起凶殺案發生在14日下午，兇嫌李鴻淵先是在農場資材室，以手銬將公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人反手銬住，將其槍殺，隨後再等到下班時間闖入公司，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。