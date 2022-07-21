東森電視購物、莫凡彼推聯名限量組合　神秘新口味獨家首發開賣

▲東森購物與擁有「冰淇淋界愛馬仕」稱號的莫凡彼攜手推出超殺折扣組合，將於7/21（四）晚間22:40在東森購物47台LIVE直播開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

高溫持續不斷，大口吃冰清涼又消暑！東森購物與擁有「冰淇淋界愛馬仕」稱號的莫凡彼，攜手推出限量超殺折扣組合，原價2,927元，現在只要1,380元，每盒500ML重量裝，共4種不同口味，其中除了有東森購物獨家首發販售的「神祕新口味」，下訂再加碼送聯名保冷袋及莫凡彼咖啡兌換券4張，將於7/21（四）晚間22:40在東森購物47台LIVE直播開賣。

來自瑞士的「莫凡彼冰淇淋」自1948年成立以來，強調100%純天然，堅持選用世界各地頂級食材製作，純天然的高品質，不使用任何化學添加物冰淇淋，口感滑順濃郁，大受好評。莫凡彼冰淇淋質地偏軟相對好挖取，秘方在於不另添加水，水分來自食材本身，融化速度也比較慢。

其中，莫凡彼使用瑞士純淨乳源，更是頂級冰淇淋的關鍵。牛奶選用阿爾卑斯山小農養殖的牛，每一隻牛都有自己的名字，牛隻在天然環境自由成長，快樂的鮮奶加上瑞士工藝技術背景，冰淇淋品質佳且特別香濃。

▲▼東森嚴選推出莫凡彼冰淇淋限量經典組合，除了有香草布朗尼、草莓、冷淬咖啡巧克力等熱銷口味，還有東森獨家首發的「神祕新口味」全新上市。

莫凡彼冰淇淋在餐廳內用市價一球達120元，一般盒裝入手每球也要60元，東森購物秉持「東森嚴選」精神，要讓消費者擁有「好美味、好美麗、好健康」的生活，再次攜手莫凡彼推出限量精選組合：莫凡彼冰淇淋500ml x 4盒，除了有香草布朗尼、草莓、冷淬咖啡巧克力等經典不敗的熱銷口味，還有獨家首發的「神祕新口味」全新上市，在東森電視購物首發開賣，因數量有限，炎炎夏日想要解鎖新口味冰淇淋來消暑一下的話，7/21（四）晚間22:40鎖定東森購物47台。