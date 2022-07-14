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迎戰中元節！2大量販「超殺優惠、活動」一次看　百款商品買1送1

▲▼愛買中元普渡。（圖／業者提供）

▲2大量販中元普渡活動、優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎戰今年中元節，各大量販超市也紛紛祭出超殺活動搶攻商機，《ETtoday新聞雲》幫整理2大量販店包括家樂福、愛買的」中元節限定好康」，不僅有超過百款指定商品買1送1，還提供各大宮廟普渡箱，只要於線上下單就能輕鬆送到府，讓民眾再也不用扛著大包小包採買。

▲▼家樂福推嘉邑城隍廟慶讚中元平安普渡箱。（圖／業者提供）

▲家樂福推嘉邑城隍廟慶讚中元平安普渡箱，全台限量2000箱。

●家樂福
家樂福今年以4大管道包括超市、量販、線上購物、家速配滿足中元節拜拜需求，並以「5大主題」作為主軸提供萬種商品隨選隨搭輕鬆拜，像是有公司行號拜拜必備雙寶「乖乖」與「旺旺」、家庭採買各種民生用品、懶人拜拜必備普渡箱、宮廟社區客製化擺桌方案，還有異國風情零食等，通通都能輕鬆買。

其中，針對懶人普渡箱今年首度找來300年歷史嘉邑城隍廟合作，推出「嘉邑城隍廟慶讚中元平安普渡箱」，全台限量2000箱，以及「天后X鎮瀾宮普渡盒」，內含12種商品加鎮瀾宮皮製限定贈品1個，全台限量3000盒，除外還有北港朝天宮、北港武德宮普渡箱等任選。

而今年中元檔期也有各項好康等搶，不僅有百款商品買1送1，還有29大品牌會員專屬聯慶，包括會員專屬消費每滿499元送紅利點數18000點（等同現金60元），量販店周末回饋再升級，7月16日、7月23日凡使用家樂福錢包綁定家樂福聯名卡，單筆消費滿2500元再享10%回饋，7月17日、7月24日會員專屬9折優惠（單筆消費量販店滿2000元、超市店滿888元、線上購物滿2000元)，就是要幫省荷包抗通膨。

▲▼愛買中元普渡。（圖／業者提供）

▲愛買祭出5大超殺優惠活動搶攻中元商機。

●愛買
愛買即日起至8月16日祭出「5大中元超強活動」搶客，包括「會員指定3日滿額最高送500元」、「3000款中元商下殺最低48折起」、「代送宮廟贊普服務」、「包裝米和指定麵商品滿額現金回饋」及「購買中元普渡祭祀用品滿額送普渡旗」。

其中，門市部分特意祭出3000款中元商品促銷價最低48折起，嚴選超過50款大袋裝、成箱餅乾開賣，最低59元起；還有多款油商品買1送1，以及買泡麵／麵條／米粉／冬粉單筆滿288元送20元麵商品折價券，最高送60元；包裝米單筆滿299元送30元包裝米商品折價券，最高送150元；金紙／香／蠟燭／金爐／臉盆等指定中元普渡祭祀用品單筆滿299元送中元普度旗2支。

還有代送宮廟贊普服務，今年分別與「白沙屯媽」、「鹿港天后宮」聯名合作推出「宮廟贊普祈福箱」，幫送到宮廟參加贊普法會，讓民眾免出門群聚也可祈福求平安，即日起7月31日限時開放預訂；加碼7月還有限定3日「會員滿額享9折」活動，搭配HAPPYGO會員與14大銀行聯合回饋，最高享有500元現金回饋，日期分別是7月17日、7月23日及7月24日，活動期間每人每卡限回饋1次。

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