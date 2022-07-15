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絕佳風味九星榮耀！東森農場第三代調理包　開賣2小時狂銷8000包

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲東森農場料理之王調理包第三代「台灣在地美食組」6款口味，18包僅賣1,380元，東森電視購物首播開賣後，吸引會員搶訂品嚐。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

疫情之下，許多人在家下廚料理三餐，帶動宅食經濟，東森購物網2021年找來「料理之王」第一季的優秀廚師們推薦「東森農場料理之王調理包」第一代，因為好評不斷，今年一月更加碼推出「東森農場料理之王調理包」第二代，前兩代調理包也創下87萬包﹅5400萬元的驚人業績，不僅成為常溫調理包的霸榜熱銷冠軍，2022更榮獲有食品界的米其林稱號的「iTQi」美味風味絕佳獎章，一舉勇摘九星。

東森購物與料理之王人氣廚師再度聯手，推出第三代「料理之王」加熱即食台灣排隊必吃在地美食組，包含梅干扣肉、萬巒豬腳、麻辣臭豆腐、排骨酥湯、蒜味肉羹、經典砂鍋魚6道復刻經典美食，東森電視購物14日晚間首播開賣，特別邀請料理之王的三位主廚與購物達人嚴健誠一起在LIVE直播中推薦分享，首播開賣6道佳餚每個口味各3包，共18包僅賣1,380元，再送最高890枚東森幣回饋，更限量贈送時尚紅「東森嚴選VIP限定保冷袋」（市價799元），超殺優惠帶動訂購買氣熱烈，2小時狂賣逾8000包。

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲東森農場料理之王調理包第三代「台灣在地美食組」強檔首播特別邀請《料理之王1》亞軍主廚阮紹榮（左）、香料女王黃晶晶（中）及暖男主廚游星淵（右）來熱情推薦。

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲嚴健誠（右1）大推東森農場料理之王調理包第三代「台灣在地美食組」。

東森農場料理之王第三代調理包在東森電視購物首度開賣，特別邀請《料理之王1》亞軍主廚阮紹榮大力推薦梅干扣肉、萬巒豬腳，香料女王黃晶晶好評推薦麻辣臭豆腐、排骨酥湯，暖男主廚游星淵則熱情推薦蒜味肉羹、經典砂鍋魚，一共6道台灣在地排隊特色佳餚，誠意滿滿推薦給消費者。

《料理之王1》亞軍主廚阮紹榮表示，梅干扣肉為苗栗客家美食，更是經典的千年中華料理，此次梅干扣肉調理包的梅干菜採用在地生鮮芥菜，全程採取古法手工日曬醃製，並精選台灣上品豬五花肉，即指五花三層，豬腹下的五花肉。過程以大火煸五花肉出油，並以營養豐富﹅風味絕佳的豬油拌炒梅乾菜，並以純釀醬油辛香料調味，香氣濃郁﹅肉質軟嫩不爛，是夏日最下飯﹅鹹中帶酸甜回甘好滋味。而萬巒豬腳更是阮紹榮記憶中的「阿嬤味」，萬巒豬腳採用台灣精選的豬前蹄肉，具有少油﹅多肉﹅帶有腳筋的特色，並以獨家配方中藥材製作滷汁，具有豬皮、豬肉、豬筋三種層次口感，富含彈性又脆牙爽口，是記憶中阿嬤親手特製的暖心疼孫好滋味。

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲梅干扣肉。

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲萬巒豬腳。

黃晶晶是臭豆腐達人，她表示，本次推出的麻辣臭豆腐調理包，堅持採用古法手工製作而成的臭豆腐，豆味十足且微焦微香，甘甜水質製作而成的豆腐，以木炭燃燒加溫，略帶焦香是其特色，並以天然蔬菜發酵的鹵水醃製而成，採用麻辣而不嗆的中藥配方，佐以人工180天發酵釀造的獨門辣豆瓣醬，不僅具有花椒的麻香，更具中藥的溫和滋補，吸附飽滿甜美的湯汁，口感綿密，入口即化。至於排骨酥湯調理包，黃晶晶特別強調是超越30年的正宗古早美味，採用台灣上選豬小排，帶筋有嚼勁，肉汁豐富，搭配獨家醃料配方－台灣上選蒜頭﹅特製豆腐乳﹅天然白胡椒粉﹅屏東自然農法洋蔥，並以純豬油酥炸的雲林紅蔥頭作為酥湯的精髓靈魂，湯頭充滿香甜多汁的肉味，口口濃郁甘甜，是正宗的排骨酥湯古早味。

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲麻辣臭豆腐。

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲排骨酥湯。

游星淵是宜蘭人，他熱情推薦宜蘭在地小吃「蒜味肉羹」，他說，蒜味肉羹調理包食材採用台灣上選豬後腿肉與新鮮魚漿精製而成的肉羹，並以獨家醃料配方－台灣蒜頭、豆腐乳、香油、白胡椒粉、洋蔥製作而成，搭配台灣鮮採綠竹筍與雲林蒜頭，湯頭帶有豐富蒜頭的香氣，口感紮實的肉羹Q彈有嚼勁。經典砂鍋魚調理包則是源自超過一甲子﹅三代傳承的老店美味，料理食材採用鮮美的淡水草魚肉 ，肉厚刺少，且無魚腥味，魚肉則彈潤厚實，再以獨家手工炒製沙茶醬，並採用台灣在地新鮮大白菜、溫室黑木耳、手工凍豆腐、豆皮，魚肉新鮮彈牙、湯頭鮮甜濃郁。

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲蒜味肉羹。

東森農場第三代調理包開賣 2小時狂銷8000包（圖／東森購物提供）

▲經典砂鍋魚。

嚴健誠在節目中一一品嚐6道佳餚後讚不絕口，他說：「為了吃熱門在地排隊小吃，每次都要開著車跑遍全台灣，實在很花時間，如今上網訂購就能吃到，實在省時又方便，口味也很道地。」秉持關懷在地農產，東森農場料理之王調理包第三代「台灣在地美食」，把台灣各地特色的排隊美食做得非常精緻，每包1～2人份量很適合個人及小家庭來食用，調理包全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，不僅美味滿分、安全、安心，加熱後即可食用，只要4～5分鐘，就能簡單快速品嚐多道台灣在地美味，讓忙碌的現代人或婆媽們準備三餐省時省力，在家輕鬆品嚐。

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