勇奪2022比利時國際風味絕佳獎章九星榮耀　東森農場第三代調理包風光開賣

▲東森農場料理之王調理包廣受消費者喜愛，更獲得食品界的米其林稱號「iTQi」頂級美味大賞肯定。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

疫情帶動大量宅食經濟，東森購物網2021年找來「料理之王」第一季的優秀廚師們推薦「東森農場料理之王調理包」第一代，因為好評不斷，今年一月更加碼推出「東森農場料理之王調理包」第二代，前兩代調理包也創下87萬包﹅5400萬元的驚人業績，成為常溫調理商品的霸榜熱銷冠軍。2022「料理之王調理包」再添榮譽佳績，黑椒牛柳﹅精燉豚肉﹅和風咖哩雞調理包喜獲得食品界的米其林稱號「iTQi」二星美味風味絕佳獎章殊榮﹅川味辣雞﹅蛤蜊海鮮﹅番茄蘑菇調理包則榮獲「iTQi」一星美味風味絕佳獎章，一舉勇摘九星，成為本屆「iTQi」頂級美味大賞最大贏家。

iTQi全名為「International Taste & Quality Institute 國際風味暨品質評鑑所」，位於比利時布魯塞爾，每年由專業廚師、品酒師和美食專家等，評選來自世界各地的食品，依照外觀、香氣、口感、質地、後味等評分，並授予獎項。因參與評鑑的多為專業人士，加上複雜的評鑑方式，能在其中獲得星獎不僅困難，還具有相當可靠的公信力，人稱食品界的米其林指南認證。

▲第三代東森農場調理包將於7/14（四）晚間21:40～22:20在東森購物第46台首賣。

東森農場料理之王調理包推出短短一年就能榮獲如此成績，美味要訣在於「料好實在」﹅「支持在地農特產品」、「推廣台灣在地美食」的核心精神。值此榮耀時刻，加碼推出復刻台灣所有在地經典排隊美食的第三代東森農場調理包，分別由《料理之王1》亞軍主廚阮紹榮大力推薦「梅干扣肉」﹅「排骨酥湯」﹅香料女王黃晶晶好評推薦「麻辣臭豆腐」﹅「經典砂鍋魚頭」﹅暖男主廚游星淵則熱情推薦「蒜味肉羹」﹅「秘製豬腳」。

《料理之王1》亞軍主廚阮紹榮表示，「本次推出的『梅干扣肉調理包』為苗栗客家美食，是經典的千年中華料理，梅干菜採用在地生鮮芥菜，全程採取古法手工日曬醃製，並精選台灣上品豬五花肉，即指五花三層，豬腹下的五花肉。過程以大火煸五花肉出油，並以營養豐富﹅風味絕佳的豬油拌炒梅乾菜，純釀醬油辛香料調味，香氣濃郁﹅肉質軟嫩不爛，是夏日最下飯﹅鹹中帶酸甜回甘好滋味。」

另外，阮紹榮進一步介紹，「本次推出的排骨湯系出傳統酥炸排骨湯，超越30年的正宗古早美味，採用台灣上選豬小排，帶筋有嚼勁，肉汁豐富。並採用獨家醃料配方－台灣上選蒜頭﹅特製豆腐乳﹅天然白胡椒粉﹅屏東自然農法洋蔥，以純豬油酥炸的雲林紅蔥頭作為酥湯的精髓靈魂，湯頭充滿香甜多汁的肉味，口口濃郁甘甜，這才是正宗的排骨酥湯古早味。」

黃晶晶也分享，「麻辣臭豆腐調理包堅持古法手工製作而成的臭豆腐，豆味十足且微焦微香，採用甘甜水質製作而成的豆腐，以木炭燃燒加溫，略帶焦香是其特色，並以天然蔬菜發酵的鹵水醃製而成。麻辣而不嗆的中藥配方，搭配以人工180天發酵釀造的獨門辣豆瓣醬，不僅具有花椒的麻香，更具中藥的溫和滋補，吸附飽滿甜美的湯汁，口感綿密，入口即化。」

經典砂鍋魚頭調理包則是源自超過一甲子﹅三代傳承的老店美味，料理食材採用鮮美的淡水草魚肉 ，肉厚刺少，且無魚腥味，魚肉彈潤厚實，加上獨家手工炒製沙茶醬，以及台灣在地新鮮大白菜、溫室黑木耳、手工凍豆腐、豆皮，湯頭鮮甜濃郁。

游星淵推薦的「蒜味肉羹調理包」，他說，「食材採用台灣上選豬後腿肉與新鮮魚漿精製而成的肉羹，並以獨家醃料配方－台灣蒜頭、豆腐乳、香油、白胡椒粉、洋蔥製作而成，搭配台灣鮮採綠竹筍與雲林蒜頭。湯頭帶有豐富蒜頭的香氣，口感紮實的肉羹Q彈有嚼勁。」

「秘製豬腳」更是游星淵記憶中的阿嬤味， 「其採用台灣精選的豬前蹄肉，具有少油﹅多肉﹅帶有腳筋的特色，並以獨家配方中藥材製作滷汁，具有豬皮、豬肉、豬筋三種層次口感，富含彈性又脆牙爽口，是記憶中阿嬤親手特製的暖心疼孫好滋味。」

第三代 「料理之王」加熱即食台灣排隊必吃在地美食組，滿滿誠意推出6道特色佳餚各3包，將於7/14（四）晚間21:40～22:20在東森購物第46台首賣， 並邀請美食達人嚴健誠為電視機前的觀眾把關品評。為慶祝熱銷及iTQi獲獎，首賣加碼回饋50%東森幣，最高690枚，打語音再送東森幣200枚，共計最高送出東森幣890枚，再送限量時尚紅「東森嚴選VIP限定保冷袋」。