台南大飯店聯手騎士堡打造桃太郎樂園　黃偉哲：共同拼觀光

▲台南大飯店聯手「騎士堡」盛大開幕，推出「桃太郎的家」室內童話樂園，台南市長黃偉哲特地前往參加祝賀業者們業績長紅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



面對後疫情時代，台南大飯店聯手「騎士堡」，21日盛大開幕，推出「桃太郎的家」室內童話樂園，推動觀光不遺餘力的台南市長黃偉哲，特地前往參加，祝賀業者們業績長紅，台南觀光大步向前。





市長黃偉哲感謝台南大飯店、騎士堡共同合作，打造這麼好的去處，讓大朋友小朋友都能在「桃太郎的家」感受到愉快的場景；大人重溫童年回憶、孩童有歡樂去處，他邀請大家一起來台南，共同徜徉在這歡樂的氣氛中。





位在觀光一級戰區、經營近一甲子的「台南大飯店」，率先聯手「騎士堡」，打造百坪亞洲童話樂園「桃太郎的家」，巧妙地結合台南的古蹟名勝，如全台首學孔廟、安平古堡、林百貨、七股鹽山等景點，憑藉著不同主題與課程規劃，透過「桃太郎遊台南」意象，將在地特色，融合品德教育，灌溉孩童成長。





騎士堡業者表示，該公司成立於2010年，是台灣首家以品德教育為核心，融合體適能及創意啟蒙的室內兒童樂園。他們以無毒無甲醛的遊戲設施，並以專業師資團隊進駐飯店，提供多樣化的品德教育課程，讓孩子們在遊戲中體驗學習，另外，還能提供舉辦生日派對、科學實驗課程等，不僅提升台南大飯店住房率與品牌能見度，也將帶給房客難忘的親子住房體驗。





老牌的台南大飯店，就座落在台南火車站前成功路上，在地經營57年，是許多台南人記憶中不可或缺的婚宴、住宿首選，這次結合「騎士堡」，他們也舉辦一系列的活動，譬如年底前住宿，就送一小時「桃太郎的家」體驗券；館內消費滿額，也會贈送親子全日暢玩的換購券，可說是大家一同為台南觀光旅遊奉獻心力。