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表掦里長、民政人員及資深鄰長　黃偉哲：基層是民眾與政府橋樑

▲台南市民政局21日舉行「台南市2022年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，由市長黃偉哲親自主持表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市民政局21日舉行「台南市2022年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，由市長黃偉哲親自主持表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民政局21日舉行「台南市2022年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，由市長黃偉哲親自主持，在民政局長姜淋煌與多位地方民代的陪同下，表揚144位優秀里長、民政人員，以及資深里鄰長。

▲台南市民政局21日舉行「台南市2022年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，由市長黃偉哲親自主持表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，每年舉辦的表揚大會，代表著對於全體里鄰長、民政人員的感謝，正因為有里鄰長、民政人員在地方第一線的服務與奉獻，能讓台南市更加進步，也讓市民能夠感受到被照顧、被傾聽，貢獻有目共睹，希望藉著表揚活動，代表台南市全體市民，對於地方里鄰長及民政人員的付出，表達感謝。

市長黃偉哲表示，里長、鄰長肩負政府最基層服務的任務，里長、鄰長做得好，在市民需要幫忙的時，就能成為政府與民眾最直接的溝通者，一定要對里長、鄰長表達感謝。這些獎項代表里鄰長與民政人員的服務，不但得到基層肯定，也得到中央內政部的肯定。

▲台南市民政局21日舉行「台南市2022年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，由市長黃偉哲親自主持表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步提到，立法院今年已通過，將里長「事務補助費」從每月4萬5千元調整至5萬元，但對於里長的實際上的付出和投入，還是只能表達高度的謝意跟敬意。鄰長更屬義務性榮譽職務，肩負的工作絕不只是發選舉通知單，而是在政府服務上扮演重要角色，尤其在這2、3年的防疫工作，里長、鄰長都非常辛苦。

黃偉哲說，許多里長是從年輕做到老，今日表揚大會，最資深的鄰長做60年，最資深的里長做40年，都是非常不簡單的事情，也希望里長雖然退休，還是可以繼續為市民朋友服務。

黃偉哲也對績優民政人員表達感謝與肯定，包括殯葬人員、里幹事、課長及課員，在紓困及防疫工作上都盡心盡力。

今年表揚大會表揚特優里長61名、績優民政人員65名、資深里長（服務滿40年）1名、資深里長（服務滿20年）1名、資深鄰長（服務滿60年）5名及資深鄰長（服務滿50年）11名，共有144位現場接受表揚。另有服務滿30、40年以上之資深鄰長共81名，也請公所代為轉頒市府獎狀，表達對他們的敬意。

▲台南市民政局21日舉行「台南市2022年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，由市長黃偉哲親自主持表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，七股區溪南里黃榮輝里長，是台南市第一位服務逾40年的里長，已連任里長11 屆，推動里內公共事務及各項建設經費不遺餘力，也極關心里民的生活，主動積極發掘里內生活困苦老人、殘障及單親弱勢家庭，協助里民申請各項生活津貼。

▲台南市民政局21日舉行「台南市2022年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，由市長黃偉哲親自主持表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）
本次表揚大會中，最資深且最年長的鄰長，為大內區大內里第2鄰的康江城鄰長，另有白河區關嶺里第2鄰的吳文鎮、後壁區侯伯里第2鄰的廖朝立、玉井區三和里第2鄰的陳明精、南區省躬里第1鄰的蘇荖等共5位鄰長皆服務里民超過一甲子。鄰長與家人同心協力為民服務，協助南市府各項政令宣導，獲得今日的榮耀與肯定。

民政局表示，接受表揚的里長、鄰長，以及民政人員，每位皆是促進地方自治的推手以及守護社會基層安定的力量。民政的工作包羅萬象，且需要長時間的累積才能看出成果，感謝所有民政夥伴在崗位上耕耘付出，由下而上守護市民。

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