台南市確診+2024名　開放50歲以上成人預約COVID-19疫苗第4劑

▲台南市21日新增2024名COVID-19本土個案， 21日起開放50歲以上成人預約COVID-19疫苗第4劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市21日新增2024名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月20日，台南市累計確診個案人數共298292名，全年齡累計確診百分比為16.1％；已解除隔離286100名、尚在隔離中12192名，21日起開放50歲以上成人預約COVID-19疫苗第4劑。

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台南市50歲以上成人COVID-19疫苗第4劑(第二次追加劑)即日起開放透過「台南打疫苗」系統預約 (預約網址：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ )。指揮中心提醒，50歲以上成人第4劑須與第3劑(第一次追加劑)間隔5個月(150天)以上再接種；建議確診者於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。

台南市7月23、24日(本週六日)開設的19處輝瑞BNT兒童疫苗接種站除了透過「台南打疫苗」系統預約，也同步開放5至11歲兒童免預約前往接種，接種當日請攜帶兒童的健保卡、黃卡，由家長陪同前往。

7月23日週六輝瑞BNT兒童疫苗接種站地點包含白河、大內、西港、仁德、歸仁、永康、東區、南區、山上、南化、東山、左鎮區衛生所、安定區圖書館、玉井青果市場停車場、鹽水區武廟宴會廳接種站；7月24日週日 接種站地點為後壁、北門、龍崎、六甲區衛生所。

2022年7月20日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.5％、1.3％、69.3％及4.2％，總接種劑次4,641,186。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.73％、第2劑34.14％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.96％、第2劑83.49％、追加劑59.68％。