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壬寅年安平作16歲　台南妙壽宮「五行香符取材科儀」

▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮壬寅年做16歲活動，由勞動部多元就業開發方案企劃執行，結合傳統廟宇與在地店家，安平妙壽宮也全力協助這項做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。

▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）

創立於1747（乾隆20年）的妙壽宮，是漁船停泊之處，據說是廟前常有小孩嬉戲，故有囝仔宮這個相當逗趣傳神的名稱。在廟宇密度高的安平，妙壽宮是唯一名列市定古蹟，在寺廟眾多的安平，妙壽宮是唯一由內政部公告為國家三級古蹟後改市定古蹟、再改直轄市定古蹟，呈現W型的山牆，是廟宇建築美感的極緻表現。廟內除了薪傳獎大師潘岳雄的門神，全台唯一的蝙蝠柱、更有1867年製如真船大小的155年王船金萬號！可以說是微型的寺廟博物館！

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▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）

妙壽宮主神為保生大帝，在民間信仰中是大名鼎鼎的醫藥神！妙壽宮主委歐財榮表示，在早期信醫藥不發達的早期，藥草、香灰是治病的方式之一。現今已有藥事法規範，已少有香灰治病的藥事衛生觀念。這次特別配合天后宮壬寅年的16歲活動，由勞動部多元就業開發方案企劃執行，結合傳統廟宇與在地店家，協力製作安平壼香符DIY。安平壼是台灣陶瓷史上，少數用地名來命名的瓷器。以安平出土最多。「壼」與「福」諧音，安平壼香符上方設計的三條曲線，代表妙壽宮優美的 W型山牆的意象，「妙壽宮」字體也為名家書法。

▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平陶坊宋健誠老師表示，為壬寅年的十六歲活動DIY的專用陶土材料，特別加入了妙壽宮保生大帝的香灰，不僅再賦於香灰環保功能，更融合了廟宇元素與陰陽五行，(金) 爐器 金爐或香爐盛放器皿 金屬材質；(木) 保生大帝的 自然天然香灰；(水) 陶製黏土時需要 水 媒介增加黏性；(火) 蚵灰 香灰 土灰混合 入窯用火燒製 ；(土) 取用台灣在地的陶土。讓參加學員自行彩繪成獨一無二的平安陶符，陶片細緻的紋理，點上喜歡的香氛精油，也有良好的擴香功能！不僅祈福、美觀又實用！

▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為表示對壬寅年「安平作十六歲」活動的支持與慎重，妙壽宮管理委員會特別開會決定，讓廟方收藏於文物館中，台南市市定文物編號NO1的保生大帝雕工精緻的36官將尪仔轎，特提供於廟埕中展示！

眾所皆知，36官將為保生大帝的麾下部將，四面皆有九位官將，4*9=36,36位皆為活動式拆解。也因非常珍貴少見，特別邀請台南市政府文資處長官列席指導！期望在保生大帝的見證與賜福下，安平16歲活動圓順利，並祈望參與的學子平安順心，身體健康！

▲台南安平妙壽宮也全力協助做16歲活動，辦理「五行香符取材科儀」，並進行製作安平壼香符DIY。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南安平開台天后宮主委盧友禮表示，安平開台天后宮的做16歲成年禮活動，累積著近20年的好口碑，深受16歲學子與家長的好評推薦！今年的16歲活動以「府城-百事大吉」為主題，妙壽宮不只是市定古蹟，更有著155年的王船與尪仔轎，眾多安平在地廟宇的共同參與，定會讓16歲活動更加精采豐富！現以進入即將額滿的階段，敬請學子們趕緊握這個難得的好機會！

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