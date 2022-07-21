跟媽媽信統一教「人生毀了」！她遭逼婚家暴瀕破產　親曝慘痛經歷

▲ 發源自南韓的「統一教」以集體結婚儀式聞名，2020年2月不畏疫情，照常舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，41歲槍手山上徹也供稱，犯案動機是母親沉迷統一教會導致家族破產，因此鎖定他認為與教會關係密切的安倍。日媒披露，和山上一樣因父母加入統一教，導致子女人生崩壞的案例並不少，一名跟著母親入教的女子出面表示，她就是因為信教瀕臨破產，被逼婚後還遭到丈夫家暴，「人生被統一教會毀掉。」

日媒《日刊現代》報導，一名曾是「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教會）信徒的40多歲女子12日在日本宗教詐騙防範律師協會「全國靈感商法對策律師聯絡會」記者會上道出慘痛經歷。她無意擁護山上的犯行，「但身為一個人生被統一教會毀掉的人，我能夠理解對教會的怨恨。」

這名女子表示，她的母親開始信教後，她以為接受教義就是孝順父母，便在高中時跟著入教。她說明，那個年齡的孩子很難拒絕父母，因為父母會以「不照做就沒飯吃」的方式，令她只能服從。

▲ 統一教創辦人文鮮明先前出席配婚活動。（圖／達志影像／美聯社）

她1995年20多歲時在教會舉辦的跨國配婚活動上，被指定和一名19歲韓國男子約定終身。這場活動配對出36萬對夫妻，不論對象國籍、學歷、身體及經濟狀況如何，她都不能拒絕，但對方不僅沒有房子和工作，還是國中輟學後入教。

二人在日本開始夫妻生活後，男子便開始對她家暴，儘管她向教會求助，教會僅以「他被撒旦附身」、「是妳信仰不足」回應。統一教當時禁止信徒避孕，女子1年後生下女兒，但丈夫的暴力行徑絲毫沒有減少。

她害怕女兒也遭受家暴，便向同為信徒的母親徵求意見，但母親強烈反對她離婚。她後來發現，丈夫跟她結婚真正的原因竟是為獲得日本永久居住權，當時便下定決心離婚，但母親仍堅決反對，直到親眼目睹她被施暴才接受。

她離婚後教會提出補償方案，要她到南韓再次參加配婚。她的第二任丈夫同樣是韓國人，但學歷、職業、年齡全都造假，不僅花錢如流水還狂刷她的信用卡，導致她面臨破產，在南韓度過10年的貧困生活後才回到日本。

母親在她回國後仍不斷糾纏，得知她無意重新入教後，竟將目標轉向孫女。女子後來只好向警方求助，和母親斷絕關係，不讓她接近女兒。她指出，很多信徒的子女都是在這種不合理的家庭環境下長大，如今一家人分崩離析，為了躲避母親，全家過著躲躲藏藏的生活。

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