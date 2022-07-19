還原安倍遇刺！8專家揭「關鍵2.5秒」致命漏洞　維安太沒危機意識

▲ 槍手山上徹也埋伏安倍背後 。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日於奈良市街頭演說中遇刺身亡，引發各界質疑維安過於鬆散。8名安全專家審視安倍遇害過程的影片後指出，若維安人員在二槍之間間隔的2.5秒內能夠擋住安倍或帶他移動到射程外，本可挽救安倍的性命，直指維安危機意識不足。

《路透社》訪問8名日本及國際安全專家，他們認為，維安人員未能保護安倍免受第二槍襲擊，應是一連串安全措施的失誤所致。《路透社》也採訪6名目擊者，並查看網路上不同角度的畫面，拼湊出安倍遇害前現場安全措施部署情形。而影片顯示，安倍站在交通安全島上演說時，維安人員竟讓攜帶武器的槍手山上徹也豪不受阻地靠近安倍。

美國保全公司Global Threat Solutions在美國總統拜登競選期間為他提供安全保障，負責人博巴斯（Kenneth Bombace）便指出，山上非常故意地走到安倍身後，而維安人員本應看見並出手干預。

《讀賣新聞》援引知情人士說法報導，山上在距離安倍僅7公尺遠的位置開第一槍，但沒有打中，接著在5公尺距離外開第二槍。前美國海豹部隊隊員、中情局官員、現任安全公司Prosegur副總裁索爾蒂斯（John Soltys）分析，安倍的保鑣似乎沒有在他周圍進行同心圓狀的安全部署，且未對人群進行任何監控。

▲ 山上犯案後在現場被制伏。（圖／達志影像／美聯社）

影片顯示，安倍在第一槍後轉身查看，這時2名保鑣趕緊擋在他和山上之間，另2名保鑣則向山上走去。日本大學危機管理及恐怖主義專家福田教授（Mitsuru Fukuda）指出，儘管維安人員在案發後立刻制伏山上，但部分人員沒有先採取行動保護安倍，而是先追捕槍手，這是錯誤的反應。

曾負責保護VIP對象的琦玉縣退休警官佐佐木（Yasuhiro Sasaki）也認為，現場維安人力其實是足夠的，「但沒有危機感」，每個人都受到驚嚇，沒有人去找安倍。

負責保護高級外交官及外國政要的美國外交安全勤務處（DSS）一名特工則指出，安倍應有一名專門的貼身保鑣，護送他離開，「我們會抓住他的皮帶和衣領，用身體保護著他離開。」

曾在2000年及2008年負責八大工業國組織（G8）日本峰會維安的前東京警視廳警官池田（Katsuhiko Ikeda）表示，若保鑣離安倍夠近，能在1至2秒內接觸到他，情況就會大不相同。

前警官伊藤（Ito）也認為，若保鑣保持警惕並互相溝通，本可阻止第一槍發生，「就算錯過第一槍，在第二槍以前也有超過2秒的時間，絕對可能阻止這種事發生。若安倍得到適當保護，這本是可以避免的。」

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