為安倍之死道歉　南韓統一教前會長認：把日本教友當「經濟部隊」

▲南韓統一教前會長出面為安倍事件道歉。圖為槍殺安倍晉三的兇嫌山上徹也遭移送檢方。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本41歲兇嫌山上徹也槍殺前首相安倍晉三，自稱犯案動機是因為母親迷信「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教會）導致破產。統一教最初是在1954年於南韓創立，如今，南韓統一教的前會長也出面為安倍事件鞠躬道歉，並批評現在教會已經「偏離正道」，把日本教友當作「經濟部隊」。

根據日媒「日テレNEWS」報導，槍手山上徹也宣稱對統一教懷恨在心，並認為安倍晉三與其宗教友好才策劃刺殺，而山上母親也被證實是「世界和平統一家庭聯合會」教友。「發源地」南韓的統一教前會長郭錠煥19日召開記者會，「對於安倍前首相的死，我不認為（教會）沒有責任。在此表示由衷的歉意。」語畢他朝著台下90度鞠躬。

報導指出，郭錠煥身為前會長，在教會幹部中的地位僅次於宗教領袖韓鶴子。他透露，由於教會內部鬥爭，他主張要將日本統一教會，從製造捐款的「經濟部隊」轉變成正常組織的計畫遭遇了困難，並批評現在的教會已經「偏離正道」。

另一方面，日本「世界和平統一家庭聯合會」17日再次表達對於安倍前首相的深切哀悼，並對於推測性與偏頗的新聞報導氾濫的情況表示「非常遺憾」。

►兒槍殺安倍！山上母親向統一教「獻金1億」 伯父痛揭她30年捐款史



►山上原本想「火燒韓鶴子」殺統一教主夫人 改殺安倍原因曝光



►「與統一教有交集」日議員112人名單曝！ 驚見34名安倍重要幕僚

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》