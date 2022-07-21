女大生遭性侵墜樓　噴血1小時「送醫前還有呼吸」！他竟直接回家

▲ 女大生從校舍3樓墜樓慘死，現場留有血跡。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓仁荷大學爆出震驚社會的命案，一名女大生15日全裸倒臥校園，竟是遭男同學性侵後自3樓墜下，送醫不治。最新調查發現，死者從墜樓到被發現的1小時內仍有自主呼吸，送醫到心臟功能停止之間也有超過2小時的時間，若犯案的金姓男子在她墜樓後馬上叫救護車，本有可能挽救她的性命，但金男卻冷血逃回住處，錯失黃金治療時間。

韓媒《世界日報》披露，根據警消19日說法，20多歲女性死者15日酒後遭20歲金姓男同學性侵，接著從校舍3樓墜落，凌晨3時49分被行人發現全裸倒地且頭部、口鼻出血。警消6分鐘後趕抵，當時死者還有微弱呼吸及脈搏跳動，送醫途中維持心跳停止以前的狀態，到院後搶救過程中死亡。

監視器拍下金男在凌晨1時30分扶著女大生進入校舍的畫面，警方目前推測，她墜樓後倒在校舍外道路上長達1小時才被發現，除因當時時間已是半夜，也因為該棟校舍本就位於行人較少的校園內部。而金男犯案後隨即逃離現場，將她的衣物丟棄至其他地點後躲回住處，當天下午才被捕。

警方相關人士透露，死者被路人發現之前有很長一段時間痛苦倒在地上，但目前尚無法公開墜樓的確切時間點。金男被捕後則坦承性侵，但矢口否認將她推下樓。警方正深入調查，一旦掌握金男將死者推下樓的跡象，便會將其罪名由性侵致死改為性侵殺人罪。

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