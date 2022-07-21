BA.5強襲！南韓連3天新增7萬確診　8月恐「單日暴增20萬例」

▲南韓全境總染疫數突破1900萬例。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓Omicron亞型變異株BA.5疫情迅速擴散，今（21）是連續第3天單日新增7萬例確診。中央防疫對策本部（KDCA）表示，BA.5個案已占據該國新冠病例的52%，推估8月份單日新增確診恐怕上看20萬例。

韓聯社報導，中央防疫對策本部21日通報新增7萬1170例確診，是連續第3天單日確診超過7萬例，也宣告全境染疫總數正式突破1900萬例。

推升此波疫情的主要病毒株就是具備高傳播力的BA.5。依據疫情統計數據，6月29日起南韓全境染疫數重返萬人大關，接著7月9日跳升單日2萬，7月13日衝破4萬。到7月第3週出現單日7萬例，如今BA.5確診占染疫比例的52%，遠高於7月第一週的24%。

南韓當局表示，現階段已進入新一波感染浪潮，推估8月單日新增確診人數可能超過20萬例。為了防堵疫情擴散，南韓政府擴大第4劑疫苗接種對象，建議50歲以上以及18歲以上患有基礎疾病者都要施打第4劑。

在南韓疫情持續飆升的同時，日本同樣受到BA.5變異株侵襲，全境20日增加15萬人染疫，創下單日新高紀錄，東京、大阪均新增2萬多例。隨著感染範圍持續擴大，醫療體制逐漸緊繃，東京繼上週調升疫情警戒至最高級之後，預計會把醫療警戒程度同樣上調至最高級別「紅色警戒」。

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