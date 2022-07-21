　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BA.5強襲！南韓連3天新增7萬確診　8月恐「單日暴增20萬例」

▲▼ 南韓疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓全境總染疫數突破1900萬例。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓Omicron亞型變異株BA.5疫情迅速擴散，今（21）是連續第3天單日新增7萬例確診。中央防疫對策本部（KDCA）表示，BA.5個案已占據該國新冠病例的52%，推估8月份單日新增確診恐怕上看20萬例。

韓聯社報導，中央防疫對策本部21日通報新增7萬1170例確診，是連續第3天單日確診超過7萬例，也宣告全境染疫總數正式突破1900萬例。

推升此波疫情的主要病毒株就是具備高傳播力的BA.5。依據疫情統計數據，6月29日起南韓全境染疫數重返萬人大關，接著7月9日跳升單日2萬，7月13日衝破4萬。到7月第3週出現單日7萬例，如今BA.5確診占染疫比例的52%，遠高於7月第一週的24%。

南韓當局表示，現階段已進入新一波感染浪潮，推估8月單日新增確診人數可能超過20萬例。為了防堵疫情擴散，南韓政府擴大第4劑疫苗接種對象，建議50歲以上以及18歲以上患有基礎疾病者都要施打第4劑。

在南韓疫情持續飆升的同時，日本同樣受到BA.5變異株侵襲，全境20日增加15萬人染疫，創下單日新高紀錄，東京、大阪均新增2萬多例。隨著感染範圍持續擴大，醫療體制逐漸緊繃，東京繼上週調升疫情警戒至最高級之後，預計會把醫療警戒程度同樣上調至最高級別「紅色警戒」。

►快訊／狂飆2萬例！東京醫療警戒將提高至最高級「紅色警戒」

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
恐怖巧合！　砲管砸兵命危與翻覆4死戰車「車號相同」
北市65局處上班逛PTT！公務員整天掛線上　流量最高達9GB
視訊Teams全掛無法使用！　微軟：搶修中
foodpanda訂餐「突取消平台費」　他實際送單：真的省5
快訊／丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　衛生局稽查結果曝
野生「大咖天王」合體親弟跑工地被拍！　網驚呆：還有什麼不會
快訊／連12年詐領逾500萬！　前綠委認了70萬交保
醫沒問症狀「視訊秒確診」！　內行抖內幕：寧願不領理賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

視訊軟體Teams無法使用！台日美澳爆災情　微軟：正在搶修中

男大生被逼脫光「大跳遛鳥舞」　女同學竟嗨翻！迎新霸凌片瘋傳

BA.5強襲！南韓連3天新增7萬確診　8月恐「單日暴增20萬例」

應網友邀約拍片！21歲女網紅在巴基斯坦被集體性侵　警逮捕2男

女大生遭性侵墜樓　噴血1小時「送醫前還有呼吸」！他竟直接回家

救護車雨天打滑「失控旋轉270度」！病患+醫護噴飛車外　釀4死

拜登突自曝「患有癌症」網嚇傻　白宮公開健康狀況

玩水上運動「iPhone 13掉進海底」　泡水5小時竟還能用

媽在家上班想要「安靜10分鐘」　16歲姊用枕頭活活悶死3歲妹

天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！反而要關這扇窗　她曝降溫超有感

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

視訊軟體Teams無法使用！台日美澳爆災情　微軟：正在搶修中

男大生被逼脫光「大跳遛鳥舞」　女同學竟嗨翻！迎新霸凌片瘋傳

BA.5強襲！南韓連3天新增7萬確診　8月恐「單日暴增20萬例」

應網友邀約拍片！21歲女網紅在巴基斯坦被集體性侵　警逮捕2男

女大生遭性侵墜樓　噴血1小時「送醫前還有呼吸」！他竟直接回家

救護車雨天打滑「失控旋轉270度」！病患+醫護噴飛車外　釀4死

拜登突自曝「患有癌症」網嚇傻　白宮公開健康狀況

玩水上運動「iPhone 13掉進海底」　泡水5小時竟還能用

媽在家上班想要「安靜10分鐘」　16歲姊用枕頭活活悶死3歲妹

天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！反而要關這扇窗　她曝降溫超有感

軟組織異狀X光看不出來　「肌肉骨骼超音波」找出病因精準治療

謝忻突點名「綜藝男星」薪水小偷！　回台北遇1狀況：真的不堪其擾

FF39 安妮亞Coser三語聲明非道歉：裸露應平等　再感謝刊物賣完囉

LADY M宣布「全面撤出大陸市場」　所有門店9月10日終止經營

LIVE／幼兒莫德納疫苗今開打　王必勝最新說明

太魯閣伊達斯步道正式開放　布洛灣+燕子口峽谷一次暢遊

鄭中基當爸後轉性「滿口都小孩」　吳君如：和以前的他是兩回事

網傳恐怖巧合！砲管砸兵命危與翻覆4死同台戰車　八軍團說話了

美CIA示警「別低估習近平攫取台灣決心」　外交部：不冒進不屈服

潤泰雙雄掃到南山颱風尾！壽險業2022上半年淨值蒸發破兆　完美風暴已成形

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」：我恨自己

拜登突自曝「患癌」　白宮公開健康狀況

46年懸案破！他19刀捅脖狠殺少婦　咖啡杯露餡

閃婚蜜月變凶殺！新娘陳屍豪華套房　他離奇失蹤

即／東京醫療警戒將提高至最高級「紅色警戒」

兒槍殺安倍！山上徹也母：想繼續信統一教

法國熱浪來襲如烤箱 不裝冷氣全民佛系避暑

「超兇」護理師穿貼身制服被罵　擺Pose回嗆沒空理你們

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

北韓「巨大幽靈船」時隔5年現身！專家看出沒海域點1關鍵

韓男勒斃同居女友「伴屍2天」 追劇叫外送

英國首相最終對決人選出爐：前財長VS.外長

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

更多熱門

相關新聞

台灣有能力面對疫情逐步解封

台灣有能力面對疫情逐步解封

即使有BA.4、BA.5的病毒侵入台灣，我們不用過分擔心，畢竟還是以輕症居多，加上目前已有400萬人確診、疫苗接種的狀況也不錯、國民自主健康生活管理的概念也很好、醫療能量能夠保存的情形下，台灣應該有能力面對疫情逐步解封，發展新的防疫生活、經濟永續發展模式。

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

第4劑下修至50歲　北市今開放網路預約

第4劑下修至50歲　北市今開放網路預約

即／東京醫療警戒將提高至最高級「紅色警戒」

即／東京醫療警戒將提高至最高級「紅色警戒」

即／高雄議長曾麗燕確診

即／高雄議長曾麗燕確診

關鍵字：

BA.5新冠肺炎COVID-19世界疫情日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面