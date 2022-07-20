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日本破紀錄15萬確診「30府縣創新高」　東京隔5個月再失守2萬大關

▲▼日本疫情,日本街頭,東京疫情,東京街頭,。（圖／路透）

▲日本疫情擴大，全國20日通報確診人數突破15萬人，刷新歷史紀錄。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日媒報導稱，截至當地時間20日下午5時25分，日本新冠肺炎單日確診刷新歷史紀錄，達到15萬1129例。其中，東京新增2萬401例，是東京時隔5個半月以來首次失守2萬大關。另外，大阪府20日新增確診為2萬1976例，也首度創下單日逾2萬例的歷史新高。

根據news24ntv報導，日本今（20）日截至下午5時25分，全國確診數已通報15萬1129例，比16日的11萬672例增加4萬多例，刷新歷史最高紀錄，包含大阪府、愛知縣、神奈川縣、福岡縣等30個府縣也創下疫情以來單日確診新高。

NHK指出，東京20日新增染疫人數達到2萬401人，是2月初以來首次突破單日2萬確診大關，與上周同一時間相比增加了3523人。此前，東京分別在2月2日通報單日最高紀錄的2萬1562例確診，另外，2月5日也曾達到2萬1110例。

富士新聞網報導，在東京都防疫會議上，據悉有人提出「已進入第7波」感染擴大的見解，也有人估計這波疫情會成為迄今「前所未見的」爆發性感染情況。會議上專家預估，東京下周的27日感染人數可能達到5.3萬人。

大阪府知事吉村洋文在記者會上預告，大阪20日可能突破2.2萬確診數。然而，稍早公布正確疫情數據，雖未超過預估，但通報確診數為2萬1976例，仍然創下大阪自疫情爆發以來的新高紀錄，也是單日首度突破2萬確診。大阪目前一般病床使用率為40.6%，重症病床使用率為3.8%。

官房長官松野博一在記者會上表示，儘管新冠疫情感染擴大，但政府不會採取新的防疫限制措施，而是將重點放在保護重症高風險的老年族群，並致力於確保醫療體制完善。由於接種第3劑疫苗人數並未增加，松野博一呼籲，年輕人應該盡早接種第3劑疫苗，具第4劑疫苗施打資格的60歲以上族群等對象也應儘速前往接種。

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