北市幼童疫苗連續兩個週六施打　12個接種站地點曝光

▲北市6個月以上至5歲幼兒疫苗即將開打，今天公布施打時間與地點，圖為之前5歲以上幼兒疫苗施打狀況。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

隨著「6個月以上至5歲」兒童莫德納第一劑疫苗今（21日）起陸續開打，台北市教育局今天也宣布，為了方便家長陪同孩童一起施打，規劃連續兩個週六、也就是7月30日、8月6日，在台北市12行政區一區設置一疫苗集中接種站，採線上預約掛號方式，今天中午12時起開放家長登記預約，便利家長在家就能幫孩童完成預約接種登記程序。

幼兒莫德納今天起發配開打，約有45萬劑疫苗可供6個月至5歲幼兒接種使用，接種疫苗位置也會依年齡有所不同，而北市教育局也在今天宣布接種時間與地點。

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北市教育局表示，12行政區疫苗集中接種站，分別設置在台北田徑場、信義國中、幸安國小、五常國小、東門國小、建成國中、西門國小、明道國小、內湖三總第三演講廳、玉成國小、社子國小、北投國小，首次結合醫院掛號系統採線上預約登記接種方式，家長可自行選擇就近或便利之行政區接種站，陪同孩子接種疫苗，12行政區疫苗接種站疫苗登記資訊，將公布在「衛生局官網/疫苗接種訊息查詢」，並從今天中午起開放家長登記。

▲北市公布幼童疫苗開打時間與12個接種站地點。（圖／北市教育局提供）

教育局提醒，台北市也設有其他2種管道，可供家長帶孩童至醫療院所進行疫苗施打，包括「疫苗特別醫院門診」，以及「新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統」，相關訊息也公佈在衛生局官網供家長查詢，讓家長可依據不同需求與意願，自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。



教育局指出，台北市從5月28日至5月31日、6月30至7月2日，分別開設12行政區幼童疫苗集中接種，5到6歲幼童疫苗第一劑覆蓋率超過5成，集中接種站施打率更是超越7成，這次施打規劃期望能進一步提升2至5歲幼童疫苗覆蓋率，增進幼兒園防疫力。