蔣萬安狂酸「防疫破口」　陳時中：防疫成績不是憑感覺

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（21日）砲火猛烈，批評民進黨參選人陳時中團隊是「防疫破口隊」，質疑防疫成績不及格。對此，陳時中上午受訪回應，防疫成績不是憑感覺，但若蔣萬安有這種感覺，他之後會向蔣說明一下。

▲陳時中今天上午前往台北保安宮參香祈福。（圖／記者黃克翔攝）

陳時中今天上午赴台北保安宮參香祈福後受訪說，防疫成績有賴最後的評比，台灣整體社會氛圍是與病毒對抗、達成「全民抗疫」，政府第一步已經算是成功，至於防疫結果還有很多評比，台灣成績也不差。他直言，防疫成績不是憑感覺，但若蔣萬安有這種感覺，他之後會向蔣說明一下。

至於台北市長柯文哲昨天晚間接受網路節目訪問時說，「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？」陳表示，基本上，他還是要強調不要有錯誤觀念，疫苗是拿來打的，不是拿來吞；他強調，絕對沒有擋過BNT疫苗，曾經有人擋，「我們是被擋，不是我們擋」，政府也接受民間透過其他管道購買疫苗，感謝鴻海、慈濟、台積電，大家利用民間的力量轉彎，讓疫苗進來，政府、企業團體合作，讓人民打到疫苗。

媒體追問，陳時中過去曾說「復必泰事實上是在中國代工的」等語，是否是當時講錯話？陳時中說明，當時台灣要求要原廠出來直送台灣，送到其他地方是大可不必。