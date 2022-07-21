「陳時中陳情男」去年也趁柯文哲受訪鬧場　她：當時被警察架走

▲陳時中競選發言人、立委莊瑞雄接下陳情書。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中赴龍山寺參拜時，遇到陳姓民眾陳情，遭到北市警驅離，引起網友議論；不過，事隔一日，此案真相也水落石出。民進黨市議員簡舒培表示，這些陳情人是2018年時「0206期貨大屠殺事件受害者」，這幾年到處陳情，2021年3月時，也就有成員向台北市長柯文哲陳情，當時也是立刻被警察架走。

陳時中20日到龍山寺參拜時，遇到民眾陳情「你願意守護台北市市民的財產嗎？」後來遭到北市警驅離，而此事也很快在網路上發酵。對此，簡舒培表示，藍營、白營的人好像撿到槍，攻擊陳時中是雙面人一面為先，一面架走陳情人。

不過，簡舒培分享一則《ETtoday新聞雲》去年的一則報導，題為「逾500人到場！民眾黨台北市黨部成立 路人鬧場對柯文哲喊這句⋯」。她指出，這些陳情人是2018年時「0206期貨大屠殺事件受害者」，這幾年他們到處陳情，在2021年3月28日，民眾黨台北市黨部成立時，民眾黨主席兼台北市長柯文哲在台上接受媒體聯訪時，爆出插曲，一名民眾高喊「請柯市長捍衛民眾生命財產」，隨後立刻被一旁警察架走。

簡舒培說，向柯文哲和陳時中陳情訴求相同，若依照批評者的牽拖邏輯，難道不是因為柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情嗎？柯文哲身為現任市長，不是更握有資源能夠處理民眾陳情嗎？怎麼都沒看到藍軍議員好好監督現任的市長呢？

簡舒培表示，民主時代政治人物被攔轎陳情，理所當然，不用見縫插針，把陳情民眾的傷痛當政治攻防工具，是要多無良才能做得出來。

▼2021年3月28日，柯文哲出席民眾黨台北市黨部成立茶會，「0206期貨大屠殺事件受害者」陳情人趁柯文哲受訪時表達訴求，遭警方帶離。（圖／記者周宸亘攝）。

