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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情破口在哪？黃珊珊隔空問陳時中　若非選舉「會不會向萬華道歉」

記者袁茵／台北報導

陳時中日前卸下衛福部長與防疫指揮官職務，轉換身分投入台北市長選舉，20日前往萬華龍山寺參拜祈福，並於受訪時向萬華致歉，提及以前在立院有些言詞不精確。同樣有意參選的台北市副市長黃珊珊21日反擊，「如果他（陳時中）不是要下來選舉，他會不會道歉？」

▲▼柯文哲、黃珊珊出席2022北市七大振興方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊出席2022北市七大振興方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊21日上午出席北市7大振興記者會，而黃珊珊在出席該場活動前，於臉書發文談及陳時中20日在萬華龍山寺祈福時，向萬華居民道歉一事。

黃珊珊於會後受訪時表示，振興是台北市政府這兩年最重要的工作，如果疫情能控制到不用「自主應變」，其實北市府也不需要做得這麼辛苦，「陳部長昨天到萬華說了一句道歉的話，我們還是要強調，如果他不是要下來選舉，他會不會道歉？」

黃珊珊提及，這一年多來萬華受到很大的傷害，若詢問「他（陳時中）要對萬華做些什麼？」那她認為中央政府有這麼多資源，且陳時中要說清楚，到底萬華是疫情破口，還是諾富特飯店為疫情破口？這件事情必須要給萬華交代，也得向全台灣人做交代。

黃珊珊指出，有關選舉的過程，這個城市很大，要管理的事情非常多，業務也非常龐雜，所以要領導、管理一個城市並不容易，選舉是個過程而已，可以透過選舉來證明是否能夠領導人；不管是大巨蛋、重陽敬老金等，在柯文哲領導下，他們還是選擇堅持價值，「重點在於誰可以領導大家、做市政，我們希望大家多關心市政，而不是整天做政治口水。」

另外，媒體追問，陳時中拿著「以民優先」旗幟，結果一旁有民眾被架走是否有些諷刺？黃珊珊回應，20日與警察局了解，的確是因為前日本首相安倍晉三事件，警政署有通令提升候選人維安，不過對民眾表達意見自由仍要予以保障，會提醒警察局執勤相關業務時，確保不要影響人民表達意見自由，但一樣要維持現場秩序。

黃珊珊認為，在萬華的現場遇到民眾有意見，她覺得是無可厚非，請大家盡量去傾聽，先聽聽民眾為什麼抗議、內容是什麼，再來判斷這個人是怎麼回事，大概不會有人沒事去找麻煩，傾聽是最好的方法。

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