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「臉書改名Meta」壓垮公司營運　美企MetaX控告商標侵權　

▲▼臉書、Meta、Facebook。（圖／路透社）

▲臉書在去年改名為Meta。（圖／路透社）

實習記者殷稚雅／綜合報導

Facebook的母公司Meta近日遭到一間美國企業MetaX控訴商標侵權。MetaX主張在Facebook更改名字前，他們已進行多年的VR及AR相關業務，更表示Facebook去年將名字改為Meta的決定，使其無法以「Meta」為商標推出任何產品或服務，因為可能會造成消費者的混淆及誤認。

根據《CNN》、《路透社》報導，MetaX成立於2010年，主要發展結合AR、VR、視覺及音效等的體驗式與沉浸式技術。近來認為商標遭Meta侵權，因此在19日向紐約南區法院提交訴訟，並於訴狀中請求法院命令禁止Meta使用該名字繼續發展與VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、XR（延展實境）相關的商品、服務及活動，同時要求Meta支付賠償金。

MetaX表示，在Facebook改名後，他們曾與其聯繫告知侵權的問題，Facebook則聲稱兩間公司提供「截然不同的產品與服務」，並將自身稱為「社交技術公司」（Social Technology Company）。但Meta平台近期參與的Coachella及SXSW活動皆為他們公司多年來的核心業務之一，可見Meta平台所發展的服務及技術確實與其有所重疊。

MetaX的創辦人Justin Bolognino也於聲明中表示，Meta不僅危及MetaX的業務，更危及了整個產業以及協助建立的創新者們的知識產權。對此，Meta方面目前尚未給予任何回應。

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