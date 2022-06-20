頭戴式裝置再進一步！Meta「Mirror Lake」原型輕薄猶如滑雪鏡

▲Mirror Lake原型。（圖／Meta）

記者陳俐穎／綜合報導

Meta在近年對頭戴式裝置進行了諸多研究與發表，Meta在與媒體的圓桌會議中，進一步對外說明對頭戴式顯示裝置的相關研究。Reality Lab團隊正在研發的VR顯示系統，Meta執行長祖克柏也親自對外說明長達七年的研究成果。並且展示了目前最輕薄的頭戴式裝置「Mirror Lake」。

首先，祖克柏針對VR裝置發展的困難性進行解釋，雖然目前的電腦、手機裝置解析度都能達度視網膜級別，但在VR的世界裡，視野必定更加寬廣，也就是需要更多向速才能達到人眼看起來真實的狀況。

他也說明，除了像素問題之外，需要突破的還有人眼的視覺成像規則，人類的眼睛是持續不斷的調整焦距，水晶體也會隨之不斷改變形體，不過鏡片無法做到像人眼這樣的型變，因此引入了類似相機所使用的自動對焦功能，讓體驗更加真實。

發現了這些關鍵節點後，團隊就把所有精力放在為裝置縮小尺寸和減輕重量，以及擴大視野。最終，他們開發出一系列名為「Half Dome」的原型，而這些原型均採用以液晶鏡片為主的全電子變焦技術，尺寸也大為縮小。

接下來，要面對的就是「失真」問題，隨著人眼的移動，場景跟著轉換，失真問題就會出現，為了克服這個狀況，他表示，團隊製作了失真模擬器，運用虛擬物體和眼球追蹤技術，複製特定光學設計中用戶在頭戴式裝置中所見的失真情況，並使用 3D 電視技術來顯示這種失真。有了這項獨特的快速製作原型能力，團隊只需數分鐘，就能完成本需花上數月時間的動態失真修正研究。

▲祖克伯說明頭戴式裝置發展。（圖／Meta）

Holocake 2 原型機是現在顯示系統研發團隊最輕巧的 VR 頭戴式裝置。以顯示系統研發團隊原始全息光學原型為基礎，Holocake 2 看起來像是一副太陽眼鏡但沒有關鍵性的電子零件，光學上的表現明顯較低。Holocake 2 是一款功能齊全、可連接電腦的 VR 頭戴式裝置，目前可透過此裝置體驗所有現有的 PC VR 遊戲。

Reality Labs 首席研究員Michael Abrash表示，經過了諸多的研究後，Meta團隊設計了名為「Mirror Lake」的原型，裝置外型有如滑雪鏡，採用了 Holocake 2 的架構，並加入在過去 7 年中所培育的幾乎所有先進視覺技術，當中包括變焦和眼球追蹤技術。這個設計的關鍵在於，全息投影技術讓各個組件變得又薄又平。不僅變焦技術相當扁平，用於 Holocake 的所有全息膠片、失真修正和眼球追蹤技術亦是如此。因此，可以輕鬆地加入既薄又平的各種技術。這意味著最終產品可以容納更多功能，同時擁有比任何現有頭戴式裝置都來得小巧的機身。

Michael Abrash也說明，儘管 Mirror Lake 的前景一片光明，但它目前仍只是一個概念，還未製作出功能齊全的頭戴式裝置，以證明這個架構確實可行。如果可成功製作出這種頭戴式裝置，這將會為 VR 視覺體驗帶來革命性的變化。