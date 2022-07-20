減肥是明天的事！盧秀燕「超罪惡花生漢堡」一口塞　網友笑翻了

▲盧秀燕大口咬下花生漢堡的瞬間被鏡頭捕捉，吸引1.1萬名網友讚按。（圖／翻攝盧秀燕臉書，下同）

記者蔡怡萍／綜合報導

為了感謝在疫情期間辛苦支援台中快打站的役男，台中市長盧秀燕昨日（19）特別與他們聚餐慰勞，買來漢堡、可樂等美食一起共享，被市民暱稱為「媽媽市長」的盧秀燕，張大嘴咬下花生漢堡的瞬間也被拍下還放上臉書，引來1.1萬網友按讚，紛紛留言「漢堡看起來太好吃了」、「減肥永遠都是明天的事」、「好可愛的媽媽市長」。

昨日台中市長盧秀燕的臉書PO出一則與役男們開心吃漢堡的貼文，寫道「如果要跟役男吃飯，減肥是明天的事。這些役男不簡單。疫情期間，多次支援台中的快打站，與防疫人員一樣，冒著染疫的風險，服務市民。」

為了感謝役男們為疫情的付出，盧秀燕特別與他們來場「漢堡約會」，打趣道「大男生很可愛。有漢堡、有可樂都笑得開心」，照片中她張大嘴咬下熱量超高的花生漢堡，強調平常她由於花生牛肉堡高熱量罪惡感滿滿、實在是不敢吃，「但要跟大家用餐，減肥明天再說啦～」。

貼文一出引來超過1.1萬人按讚，網友也熱烈留言「哇！這熱量爆表了」、「市長太可愛了，減肥永遠都是明天的事啦！」、「看到都餓起來了」、「這款是市長級漢堡嗎？這花生醬是怕市長跑公務太忙會餓的概念」、「真的像媽咪照顧孩子」、「怎麼我服役時都沒有這麼好的市長…」、「不用減肥啦，要吃才有力氣替大家服務」。