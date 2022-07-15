功能大革新！　Facebook將開放用戶可擁有「5個身份」

▲Facebook是目前用戶數最多的社交網路平台。（圖／路透社）

實習記者殷稚雅／綜合報導

Facebook向來要求用戶在註冊帳號時需使用真實姓名，且不時會清除假帳號，先前曾因此引起爭議。然而近日Meta公司宣布，Facebook將開放用戶能夠在多個個人主頁之間進行切換，這項新功能已開始於部分國家進行測試。

根據《路透社》、《CNN》報導，Meta公司於14日表示，Facebook將開放用戶最多能夠擁有5個個人主頁，用戶以主要帳號登入後，就能自由切換其他主頁。發言人Leonard Lam 說道，「這項功能主要在於幫助用戶根據興趣和關係，客製化他們的體驗」。

Facebook強調仍會持續要求用戶只能擁有一個帳號，並會維持一個使用真實姓名的主頁。部分平台功能，如Facebook Dating及創立粉絲專頁，也只允許以用戶的主要身分使用。同時新建的主頁雖然能夠使用特殊的暱稱，但仍須遵守禁止冒用身分或虛假內容的要求。各個人頁面所發布的內容，也同樣需要遵守內容規定。

Facebook目前仍為擁有最多用戶數的社交網路平台，然而由於近年競爭者激增，使其用戶數成長出現停滯。這次推出的新功能讓用戶能夠以半匿名化的形式使用平台，希望能夠藉此減少與競爭者的差異，進而增加用戶數及使用頻率。