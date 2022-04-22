　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總統特赦韓豫平　貪汙治罪條例研議修法

▲總統蔡英文特赦前陸軍花防部參謀長韓豫平少將。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文特赦前陸軍花防部參謀長韓豫平少將。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇位榮／台北報導

花防部前少將參謀長韓豫平因核銷2880元餐費，被依貪汙罪判刑四年半，獲總統蔡英文特赦，罪刑全免。法務部長蔡清祥今天表示，特赦並不會影響非常上訴、再審，會請花蓮地檢署盡速送達特赦證明書給韓；貪汙治罪條例的修法，正在研議中。

司法院表示，韓豫平被判有罪的貪汙治罪條例，構成要件和刑度若有修法的必要，司法院尊重法務部和立法院的職權。
據指出，法官普遍認為，貪汙治罪條例刑度過於嚴苛，希望法務部能解趁此時機修正貪汙治罪條例，應就涉案輕重、危害性，在刑度上要作層級化規範，不能把貪汙二千元和二百萬元的刑度規範一樣，連總統都認為貪汙治罪條例太嚴苛才特赦韓豫平，主管機關應盡速修法。

法務部表示，貪汙治罪條例的修法工作，法務部收集各方意見，持開放態度，目前研議討論中。

至於花蓮高分檢為韓豫平提出再審，花蓮高分院已受理。法務部表示，總統特赦韓豫平，不影響再審程序的進行。蔡清祥說，法務部是行政院法律幕僚，先前就韓豫平救濟案蒐集各種可能的方案研究，提供行政院參考，包含再審、非常上訴、釋憲、總統特赦等，盡早做各種準備，但哪一種方案都不是法務部可以決定的。

類似韓豫平案，先前有新竹商人蘇炳坤案，蘇炳坤被控在36年前持刀搶銀樓遭判刑，2000年由前總統陳水扁對他特赦免除罪刑，2017年他聲請再審，台灣高等法院再審庭審理後，平反宣判他無罪，全案定讞。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
鳳梨收驚開符咒「九天玄女上身」　狂翻白眼
高雄男落海　螺旋槳捲入割喉慘死
80kg深海巨怪被沖上岸！　網一看嗨：可以做200盤壽司
全台21縣市800所園校停課　學生本土單日+447！
離譜師無罩傳學生！開嗆「為何不早點確診」　丟差後更慘下場曝
兒童莫德納下月開打！北市通令各國小意願調查「將安排校園接種」
害停課還喊「早知道早點確診」！男教師被起底　竟是網紅直播主
獨／「你小孩被匡列了」家長炸鍋　安親班一早通知才知道
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醋夫殺妻伴屍塞塑膠桶滅跡　「2幼女救父」法官判他免死

高雄港工人落海亡！螺旋槳捲入割喉慘死　身體殘破⋯家屬哀慟　

台8線關原段持續坍方！下午緊急封閉　明天清晨視情況開放

快訊／刑事局再爆外勤偵查員確診　接觸者全部快篩「4人陽性」

高雄大姐頭撂人討債　「極樂高雄」傳播鏈也有她...辦案警員剉了

星座女神沒算到自己口舌招尤　接通告爆前夫外遇挨告結局出爐

快訊／抓到了！高雄男開車撞女警害骨折　遭開3槍落跑1天落網　

特戰士官轟爆討債人大逆轉！嗜賭狂借錢內幕曝　昔戰友竟是共犯

總統特赦韓豫平　貪汙治罪條例研議修法

13歲少女「懷孕就可離家」　他提供「小蝌蚪」抹手上結局超慘

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

3萬8無痛入手30年中古車！ 搭汰舊換新政策=0成本開車

醋夫殺妻伴屍塞塑膠桶滅跡　「2幼女救父」法官判他免死

高雄港工人落海亡！螺旋槳捲入割喉慘死　身體殘破⋯家屬哀慟　

台8線關原段持續坍方！下午緊急封閉　明天清晨視情況開放

快訊／刑事局再爆外勤偵查員確診　接觸者全部快篩「4人陽性」

高雄大姐頭撂人討債　「極樂高雄」傳播鏈也有她...辦案警員剉了

星座女神沒算到自己口舌招尤　接通告爆前夫外遇挨告結局出爐

快訊／抓到了！高雄男開車撞女警害骨折　遭開3槍落跑1天落網　

特戰士官轟爆討債人大逆轉！嗜賭狂借錢內幕曝　昔戰友竟是共犯

總統特赦韓豫平　貪汙治罪條例研議修法

13歲少女「懷孕就可離家」　他提供「小蝌蚪」抹手上結局超慘

推動永續校園有成　土城國小獲永續校園示範學校台南全國第一

北農一周確診40人　22日起需打滿3劑才可進拍賣場

醋夫殺妻伴屍塞塑膠桶滅跡　「2幼女救父」法官判他免死

經血失控！OL墊「42cm衛生棉」滴滿地　半夜濕醒喊：不想切子宮

外資砍215億狂賣「這10檔」！買進航空、海運股　三大法人賣超227.3億元

LV花瓣椅極美、蛋白霜坐墊Q爆！好想把Objets Nomades家具都打包帶走

張喜凱「砍掉重練」不再先發　沈鈺傑：專注中繼

習近平全票當選！　廣西「率先擁護」中共黨的二十大代表

世界地球日　高鐵桃園站1200株樹苗贈旅客期「共植美好」

現場報稅先預約前3日撥打免費服務電話　優先服務最便利

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

小姐喝到吐　他撿屍不成拿了手機就跑

遭「腳交千金」逼聞腳　司機現身說話了

起底高雄版「腳交千金」　警方出手了

特戰士官行刑式開2槍　航特部回應了

開啟Google Maps定位老公　新婚妻慘了

脫罩哈菸嗆警「你很大吼」　和美鎮長開罰

錢莊男遭特戰士官槍擊！　頭中2彈過12小時仍活著

特戰士官朝「錢莊男」連開2槍丟包

華視2名導播招認「共軍襲台」疏忽出包

交換伴侶偷拍　法院竟只判賠這數字

獨／33歲女獨攀沒力了　讓4勇消揹她下山

澎防部上士竊「極機密」　交付神秘男換現金

即／男頭部中彈倒福和橋下　兇嫌竟是陸軍航特部士官

更多熱門

相關新聞

為「國務機要費除罪」宣布特赦？　林靜儀：逢英必反的抹黑

為「國務機要費除罪」宣布特赦？　林靜儀：逢英必反的抹黑

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑4年半定讞，總統蔡英文22日宣布特赦韓豫平及士官張淯森，但國民黨立委吳斯懷舉行記者會，懷疑這次特赦是為鋪陳「國務機要費除罪」。對此，民進黨發言人、立委林靜儀稱，之前吳斯懷還跑到法務部陳情，如今韓少將被特赦，竟污衊蔡英文是在討好國軍，這樣前後不一的雙標行為，不禁讓人質疑，他們之前替韓、張抗議司法不公的舉動，根本就是假動作、動機不純正。

韓豫平獲特赦感謝「逆行菩薩」　靠宗教信仰撐過7年磨練

韓豫平獲特赦感謝「逆行菩薩」　靠宗教信仰撐過7年磨練

獲特赦遭邱顯智批「貴胄不與庶民同罪」　韓豫平：謝謝指教

獲特赦遭邱顯智批「貴胄不與庶民同罪」　韓豫平：謝謝指教

快訊／韓豫平獲特赦4鞠躬感謝14立委　「隨時奉獻生命給國家」

快訊／韓豫平獲特赦4鞠躬感謝14立委　「隨時奉獻生命給國家」

LIVE／首位少將獲蔡英文特赦　韓豫平親自現身感謝

LIVE／首位少將獲蔡英文特赦　韓豫平親自現身感謝

關鍵字：

特赦韓豫平貪汙治罪條例再審

讀者迴響

熱門新聞

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

北市國小因家長請假難未採線上演練

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面