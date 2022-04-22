總統特赦韓豫平　貪汙治罪條例研議修法

▲總統蔡英文特赦前陸軍花防部參謀長韓豫平少將。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇位榮／台北報導

花防部前少將參謀長韓豫平因核銷2880元餐費，被依貪汙罪判刑四年半，獲總統蔡英文特赦，罪刑全免。法務部長蔡清祥今天表示，特赦並不會影響非常上訴、再審，會請花蓮地檢署盡速送達特赦證明書給韓；貪汙治罪條例的修法，正在研議中。

司法院表示，韓豫平被判有罪的貪汙治罪條例，構成要件和刑度若有修法的必要，司法院尊重法務部和立法院的職權。

據指出，法官普遍認為，貪汙治罪條例刑度過於嚴苛，希望法務部能解趁此時機修正貪汙治罪條例，應就涉案輕重、危害性，在刑度上要作層級化規範，不能把貪汙二千元和二百萬元的刑度規範一樣，連總統都認為貪汙治罪條例太嚴苛才特赦韓豫平，主管機關應盡速修法。

法務部表示，貪汙治罪條例的修法工作，法務部收集各方意見，持開放態度，目前研議討論中。

至於花蓮高分檢為韓豫平提出再審，花蓮高分院已受理。法務部表示，總統特赦韓豫平，不影響再審程序的進行。蔡清祥說，法務部是行政院法律幕僚，先前就韓豫平救濟案蒐集各種可能的方案研究，提供行政院參考，包含再審、非常上訴、釋憲、總統特赦等，盡早做各種準備，但哪一種方案都不是法務部可以決定的。

類似韓豫平案，先前有新竹商人蘇炳坤案，蘇炳坤被控在36年前持刀搶銀樓遭判刑，2000年由前總統陳水扁對他特赦免除罪刑，2017年他聲請再審，台灣高等法院再審庭審理後，平反宣判他無罪，全案定讞。