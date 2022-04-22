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蔡英文宣布赦韓豫平貪污案　邱顯智批：貴胄不與庶民同罪

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑4年半定讞，總統蔡英文22日指，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情，宣布特赦韓豫平及士官張淯森。不過，時代力量立委邱顯智表示，在國軍基層的眼中，這不是什麼正當法律情感，只是貴胄不與庶民同罪的應用。

邱顯智今天透過臉書表示，蔡總統特赦挪用基層加菜金又不認罪的將官，透漏了哪一種法律感情？又是用什麼方式支持國軍？坦白說，他非常不能理解總統的決定，這個案子很單純，高階將領挪用基層加菜金，用來宴請軍眷，違反了《貪污治罪條例》，而韓豫平堅持不認罪，判處4年6個月，韓的下屬張淯森認罪，判處1年並緩刑。

「總統所謂的國民正當法律情感，難道是說國民都認同，這種高層挪用基層經費，又堅不認罪的態度？」邱顯智直指，實際上，在國軍基層的眼中，這不是什麼正當法律情感，只是貴胄不與庶民同罪的應用，再者，總統說重視國軍保家衛國的貢獻，但是，國軍裝備爛成這樣，總統可曾正視基層官兵心聲，懲治辦事不力荒腔走板的國軍高層？

邱顯智表示，更何況，還要多少冤案受刑人在無盡的牢籠等待救援？社會上還有多少基層百姓因為微罪失去了自由、生命陷入困頓？對於特赦謹小慎微的蔡總統，行使特赦權就用在這樣的案子，到底彰顯了什麼樣的價值，定義了什麼樣的法律情感，答案不言而喻。

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