百貨公司樓管詐櫃姐與廠商　二審40罪僅改1罪名仍重判

▲前百貨公司樓管詐財近1.5億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前新光三越百貨樓管黃志峯，利用百貨公司舉辦消費滿額贈禮的機會，大賺刷卡折扣暴利，還說服其他櫃姐與親友出借信用卡投資；另家百貨公司以為他是大客戶，答應讓他先取貨再付款，合計詐取近1.5億元的利益。一審將他重判22年，上訴二審後，高院20日仍認定他犯40罪，僅將其中1罪改判，其餘上訴駁回。本案仍可上訴。

判決指出，黃男2016年下半年起至2018年4月間，因入不敷出，竟利用自己擔任百貨公司樓管的機會，熟悉公司內部作業程序。趁著百貨公司消費回饋滿額贈禮等活動，雖然知道本身並無足夠資力得以大量購買商品轉售，但他為能擴大利潤，便積極以允諾一些小利息，向同公司的櫃姐、朋友借得信用卡，大量刷卡購買高價手機。

黃男一開始先以小額交易，銀貨兩訖博取信任，之後再以高額利潤，交互利用「先取貨、後付款」、「先付款、後取貨」、偽造提貨單等方式，詐騙廠商、通路盤商及同事、朋友等，詐取金錢、信用卡消費款、電子產品。不僅不少櫃姐遭騙，連新光三越各分館內販售「蘋果」公司商品的法雅客公司徐姓副理，都以為黃男是大盤商，也允諾讓他先取貨再付款。

黃男最後詐得近百支的iPhone手機，也騙取不少櫃姐、朋友簽帳、借錢。但他實在無法還錢，陸續爆發，被害人紛紛報警。檢警逮捕黃男後，經過清查，發現他詐得犯罪所得9,527萬8,132元，以及4,815萬9,466元之財產上利益（手機、3C產品等），合計詐得犯罪所得1億4,343萬7,598元。檢方提起公訴。

一審法院認定他犯40個「詐欺取財罪」，重判有期徒刑22年。案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定他犯40罪，但其中1罪改為「行使偽造文書罪」，但40罪的刑度仍維持一審的7月至4年8月不等刑期。本案可再上訴最高法院。