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韓豫平獲特赦感謝「逆行菩薩」　靠宗教信仰撐過7年磨練

記者呂晏慈／台北報導

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑4年半定讞，總統蔡英文22日宣布特赦韓豫平及士官張淯森。韓豫平下午親自舉行記者會向各界表達感謝，並感性地說道，是宗教信仰讓他心性更穩定而得以撐過這7年磨練，並感謝時任花防部指揮官的國防部總督察長劉得金說，「謝謝這些逆行菩薩，在我人生的過程中，謝謝有他們，我才有今天」。

▲▼總統特赦的前陸軍花防部參謀長韓豫平少將說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓豫平在立法院舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

韓豫平今天下午在民進黨立委劉世芳陪同下，親赴立法院舉行記者會表示，「榮譽是軍人第二生命，這是我從軍40年以來的核心價值，自始至終都從未改變」，他是一個備役軍人，在還給他清白之身後，當國家面對戰爭威脅之際，在國家有需要他時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家，請國人繼續支持國軍、支持軍眷。

韓豫平受訪時說，第一時間聽到特赦消息時，他和家人都很感謝三軍統帥蔡總統，「我們全家都很感謝她」；他感性地說，7年是不算短的日子，總共要經歷起訴、一審、二審、三審，對他來講，種種階段都是人生非常大的打擊，換言之，也是非常大的磨練，他是藉著宗教信仰，讓心性能夠更穩定，也很感謝曾經幫助的人。

媒體關注，韓豫平是否有些話想對時任花防部指揮官的劉得金說？韓直言，「其實這件事情對我來講，讓我重新認識自己，讓我重新歸零」，很感謝地檢署的檢察官、各級法官，讓他重新檢視自己，這是一個很難得的機會，劉得金是他很尊敬的長官，「我也謝謝他，總而言之，我謝謝這些『逆行菩薩』，在我人生的過程中，謝謝有他們，我才有今天，謝謝他們」。

▲▼總統特赦的前陸軍花防部參謀長韓豫平少將說明會 鞠躬感謝。（圖／記者屠惠剛攝）

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