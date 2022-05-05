　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林清汶／清潔隊員拿回收賣200元判一年多是否也該特赦

▲▼總統特赦的前陸軍花防部參謀長韓豫平少將說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文總統日前特赦因挪用2880元加菜金遭判4年多的前陸軍花防部參謀長韓豫平少將。（圖／記者屠惠剛攝）

現行《貪污治罪條例》被詬病嚴重失衡，韓豫平將軍2880元案並非特例；報載，公務機關另有清潔隊員拿回收物給外籍配偶變賣200元，遭判1年3月；又另一名隊員私賣廢鐵賺1萬兩千多元補貼隊上零用金，也遭判1年6月，兩人雖都獲緩刑，但均被褫奪公權，嚴重影響公務員生涯。

公務員一旦涉貪，均以《貪污治罪條例》論處，由於法定刑最輕本刑刑度過高，造成審判上的僵化未盡情理，經常有公務員得咎入罪，被判處重刑。

依據《憲法》第7條：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」而韓豫平已被蔡總統特赦了，這兩名清潔隊員總統要不要再度行使特赦權？

我們現行法律對於公務員之懲罰罪刑過於嚴苛；依《貪污治罪條例》最輕本刑為5年以上有期徒刑，而如有違背職務之行為，如要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者等，則可處以無期徒刑或十年以上有期徒刑。對於公務員貪瀆，由於不同法官裁判認定標準不一，但公務員違背職務，如涉貪三千元與三千萬元金額，對法益之實質損害並不同，然兩者同樣是觸犯《貪污治罪條例》罪刑，前者無論法院如何論酌情理減低罰則，仍不免被判重刑，如上述韓將軍等人，因而不免造成民眾對司法的負面觀感。

部分國家以涉貪金額作為量刑標準，包括竊盜、侵占、詐欺等財產犯罪，均以金額大小作為量刑輕重之主要依據。我國《刑法》第57條雖有規定，科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意犯罪人之犯罪行為人違反義務之程度、所生之危險或損害、態度等，作為科刑輕重之標準；但僅例示性抽象之規範，仍無法真正反應在通案中。

《刑法》謙抑原則，係以《刑法》作為最終且不得已之制裁手段，而非主要目的。本文絕非鼓勵公務員貪瀆、圖利之風，而係現有之法律對貪污罪法定刑過苛，恐影響公務機關之創意推動。國家對於文官之培訓與養成不易，在年金改革後更是頻生怨言；因之，何不藉此修法，倘公務員涉及貪污罪部分倘屬於「微罪、初犯，及定犯罪所得未達一定金額者」法定刑得以降低，未來或可以制定以犯罪金額大小，作為量刑之依據。（本文經作者同意轉載，轉載自《蘋果日報》）

●林清汶，永然法律基金會顧問。以上言論不代表本報立場。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
柯文哲「道德呼籲」：群聚、聚餐先暫停一下
陳時中「1政策」打臉陳建仁！　網：誰不懂流行病學
快訊／台中+1776！　10處足跡熱點曝光
柯文哲稱3天後進入黑暗期　陳時中：單日超過15萬「黑數會大量
快訊／快篩陽即確診「保險理賠嗎」　業者回應了
北市何時「軟性封城」？柯文哲曝最後底線　每天監看4數字
快篩1700萬份供貨退出　陳時中：會公開再徵求
估5／11最高單日10.2萬人確診　中重症比率可能增加
快篩陽=確診！「抗病毒藥」資格放寬　14類居家照護者適用
快篩陽=確診「保險業憂慘賠」　陳時中：沒辦法幫保險公司想這問
快訊／快篩陽即確診　這3類人適用免外出PCR
今炸破3萬例「是時候禁內用？」　專家給答案：4類人別外出
快訊／BNT兒童疫苗77萬劑快來了　陳時中：5月下旬校園接種
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
羅志祥突宣布喜訊！　出道28年「謝謝你們的陪伴」
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

幕後／蔡英文特赦韓豫平決策過程曝　「比叛國還重怎明恥教戰？」

蔡英文特赦韓豫平、張淯森　國防部將予復職、補償撤職期間損失

總統特赦韓豫平　貪汙治罪條例研議修法

韓豫平獲特赦感謝「逆行菩薩」　靠宗教信仰撐過7年磨練

律師點名1人「蔡總統可考慮特赦」　悲傷故事曝光！網嘆：好沉重

蔡英文宣布赦韓豫平貪污案　邱顯智批：貴胄不與庶民同罪

林清汶／清潔隊員拿回收賣200元判一年多是否也該特赦

馮美珊／網購國外菸酒怎麼算走私

吳景欽／獨立的國家司法科學機構可以這樣設嗎

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

林清汶／清潔隊員拿回收賣200元判一年多是否也該特赦

馮美珊／網購國外菸酒怎麼算走私

吳景欽／獨立的國家司法科學機構可以這樣設嗎

媽比女兒更辣「約會對象也想當繼父」　她無奈：男人更想接近我媽

居家照護可領勞保補助　陳時中：與防疫補償不衝突「確診本就沒有」

8年級還在躺！驚見9年級生PO文「大學生買房規劃」　全場讚嘆

快篩劑採購案遭疑黑箱　「高登」竟空無一人...發聲明：不投標了

追逐偶像飄洋過海　TSM輔助Yursan暢談旅美經驗...曾在飛機上大哭

奧迪撞保時捷5名車全都自己人　竹聯月堂假車禍詐保1163萬手法曝

營建成本攀升建商減緩推案　符合剛性需求好房成為買客首選

香港海關全面改走「中式步操」　由解放軍駐港部隊提供訓練

再2縣市破萬！本土狂炸20萬例「確診地圖曝光」　這10區被列高風險

快訊／台中+1776！10處足跡熱點：東海大學、新時代、超級巨星KTV

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

法律熱門新聞

馮美珊／網購國外菸酒怎麼算走私

吳景欽／獨立的國家司法科學機構

林清汶／公職貪污依犯罪金額量刑

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

柯博齡／車停白線為何被開單

告訴6月期限　法界：過了就GG

李家豪／免於恐懼的《跟騷法》

李善植／和解書有法律效力嗎

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

李家豪／散播疫情謠言恐罰三百萬

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

劉時宇／法院為何認證外送員是勞工

更多熱門

相關新聞

馮美珊／網購國外菸酒怎麼算走私

馮美珊／網購國外菸酒怎麼算走私

「輸入私菸、私酒之一定數係指菸為1,000支、雪茄125支、菸絲5磅、酒5公升」，輸入私菸、私酒者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上1千萬元以下罰金。

垃圾車大迴轉致隊員摔車　司機判刑

垃圾車大迴轉致隊員摔車　司機判刑

吳景欽／獨立的國家司法科學機構

吳景欽／獨立的國家司法科學機構

淫狼再對多名少女下手　加判3年定讞

淫狼再對多名少女下手　加判3年定讞

徐乃麟借款案　獲賠90萬確定

徐乃麟借款案　獲賠90萬確定

關鍵字：

法律司改人權林清汶韓豫平貪污治罪條例公務員刑法特赦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

安珀赫德淚崩全說了！

指揮中心：快篩陽性即確診！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面