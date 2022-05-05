林清汶／清潔隊員拿回收賣200元判一年多是否也該特赦

▲蔡英文總統日前特赦因挪用2880元加菜金遭判4年多的前陸軍花防部參謀長韓豫平少將。（圖／記者屠惠剛攝）

現行《貪污治罪條例》被詬病嚴重失衡，韓豫平將軍2880元案並非特例；報載，公務機關另有清潔隊員拿回收物給外籍配偶變賣200元，遭判1年3月；又另一名隊員私賣廢鐵賺1萬兩千多元補貼隊上零用金，也遭判1年6月，兩人雖都獲緩刑，但均被褫奪公權，嚴重影響公務員生涯。

公務員一旦涉貪，均以《貪污治罪條例》論處，由於法定刑最輕本刑刑度過高，造成審判上的僵化未盡情理，經常有公務員得咎入罪，被判處重刑。

依據《憲法》第7條：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」而韓豫平已被蔡總統特赦了，這兩名清潔隊員總統要不要再度行使特赦權？

我們現行法律對於公務員之懲罰罪刑過於嚴苛；依《貪污治罪條例》最輕本刑為5年以上有期徒刑，而如有違背職務之行為，如要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者等，則可處以無期徒刑或十年以上有期徒刑。對於公務員貪瀆，由於不同法官裁判認定標準不一，但公務員違背職務，如涉貪三千元與三千萬元金額，對法益之實質損害並不同，然兩者同樣是觸犯《貪污治罪條例》罪刑，前者無論法院如何論酌情理減低罰則，仍不免被判重刑，如上述韓將軍等人，因而不免造成民眾對司法的負面觀感。

部分國家以涉貪金額作為量刑標準，包括竊盜、侵占、詐欺等財產犯罪，均以金額大小作為量刑輕重之主要依據。我國《刑法》第57條雖有規定，科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意犯罪人之犯罪行為人違反義務之程度、所生之危險或損害、態度等，作為科刑輕重之標準；但僅例示性抽象之規範，仍無法真正反應在通案中。

《刑法》謙抑原則，係以《刑法》作為最終且不得已之制裁手段，而非主要目的。本文絕非鼓勵公務員貪瀆、圖利之風，而係現有之法律對貪污罪法定刑過苛，恐影響公務機關之創意推動。國家對於文官之培訓與養成不易，在年金改革後更是頻生怨言；因之，何不藉此修法，倘公務員涉及貪污罪部分倘屬於「微罪、初犯，及定犯罪所得未達一定金額者」法定刑得以降低，未來或可以制定以犯罪金額大小，作為量刑之依據。（本文經作者同意轉載，轉載自《蘋果日報》）

●林清汶，永然法律基金會顧問。以上言論不代表本報立場。