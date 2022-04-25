幕後／蔡英文特赦韓豫平決策過程曝　「比叛國還重怎明恥教戰？」

記者陶本和／台北報導

前國軍少將韓豫平及士官張淯森兩人因挪用2880元加菜金遭判4年半，總統蔡英文依《憲法》第40條及《赦免法》第3條後段規定，批示同意特赦。對此，還原此一決策的過程，並非如外界揣測，由幕後各種綿密的人際關係促成，而是府方在接收到陳情後，由總統指示法律相關部門就案情與法理進行完整了解，最後在司法、實務界都認為本案有「情輕法重」的失衡問題，總統身為三軍統帥，也有穩定軍心，照顧袍澤責任，而做出特赦決定。

2022年2月9日，根據最高法院判決，陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，因於2015年間被控挪用加菜金2880元支付3名軍眷餐費，韓豫平犯《貪污治罪條例》第5條第1項2款利用職務機會詐欺財物罪，判刑4年6月，褫奪公權4年，而韓豫平也因此判決被追討退休所得。

此一判決一出，引起外界譁然，且不分黨派，藍、綠政黨立委也都認為不妥。民進黨立委管碧玲認為，這是預算法問題的案子，只是行政瑕疵，不應該是貪污的案子；她也在3月7日，透過群組建議總統特赦韓豫平將軍的案。

近來，外界諸多揣測，認為韓豫平透過各種關係，不論是官校同學、軍方大老，甚至是總統身邊軍方人士、黨政人士，動員搶救韓豫平。不過，還原蔡英文特赦的決策過程，這些顯然並非主因。

然而，根據了解，這個案件最早的訊息，來自於民眾向總統的陳情投書，包括蔡英文本人、團隊原本就專案列管涉及軍方事務的各項陳情，在得知本案後，本身就是「法律人」的蔡英文總統，第一時間就請負責法律事務的政務委員，協調相關單位就案件進行分析；而司法、實務界經過研析後，皆認為此案「情輕法重」，只因為2000元的加菜金運用，卻用《貪污治罪條例》重判四年，實在太重。

一位幕僚就向記者指出，除了就法理分析，確立本案有「情輕法重」的問題，這項特赦案的背後更凸顯一個司法上值得高度重視的：那就是「共諜案判得比酒駕輕，而韓豫平案判得比叛國罪還重，這要如何『明恥教戰』？」，更不要說「退將赴陸，在中國領導人習近平台下聽訓的都沒事，將官加菜金宴請軍眷結果卻要關4年」這道理怎麼都說不通。

因此，蔡英文確認司法、實務界認定此案「情輕法重」後，必須公平適切，而且國內不分黨派，藍、綠政黨立委都認為此案判決不妥，加上身為三軍統帥，需穩定軍心，因此依憲法權利施行特赦。