法律

「中秋送暖　溫馨訪視」更保台北分會中秋節送暖更生人

▲▼台北地檢署檢察長王俊力（左2），在中秋時間與更保臺北分會人員，一同前往訪視更生人家庭。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲台北地檢署檢察長王俊力（左2），與更保臺北分會人員訪視更生人家庭。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣台北地檢署檢察長王俊力，在中秋時間與臺灣更生保護會臺北分會人員，一同前往訪視更生人茂哥（化名）。茂哥為60歲甫出獄的更生人，有多項慢性病，返回家中後無人照顧，僅由90歲的母親照顧，生活艱辛。由於時值中秋，本次訪視分送物資與愛心，讓更生人感受到被重視。

茂哥為台北分會過往服務舊案，分會於茂哥出監前即已接到監所通知，因其患有多項慢性病，特由分會協助安排救護車護送返家。隔天，分會立即前往家中訪視了解狀況。

經了解，茂哥現與90歲案母同住自宅，案父多年前已過世，案兄姐則各自結婚離家。茂哥有嚴重健康問題，無法自理生活，也無法正常對話。因家中經濟狀況不佳，難以負擔所需的醫療和照護費用，只能由年邁的母親在家進行簡單照護。惟母親年事已高，且不識字，社會關係限縮，不知道如何尋找政府單位或社福資訊，一人獨自照顧有多項慢性疾病的茂哥，家庭狀況十分艱辛。

透過台北分會的立即介入，安排後續醫生居家看診，並發送生活物資，解決案家當前緊急的醫療和物資問題。又鄰近中秋佳節，台北分會舉辦「花好月圓 更生傳愛分享幸福甜」活動，由王俊力與臺北分會幹部，前往茂哥家中贈送慰問金和安素適、成人紙尿布、助行輔具等生活用品，緩解家中經濟困境與照護壓力，也讓案家在節慶時刻，重新感受到社會的溫暖關懷與被重視的力量，深切體會到社會各界的關愛與支持。

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會台北分會台北地檢署張斗輝王俊力

