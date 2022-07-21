補習班淫師果醬塗下體塞給學生舔！還買熱狗騙說「剛剛吃這」

▲狼師將女童矇眼，再塞入女童口中，性侵得逞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園某補習班吳姓老師，在2020年1月間與學生玩猜食物的遊戲，竟將自己的下體塗上果醬，塞入年僅7歲的女童口中。事後擔心東窗事發，還買熱狗圓謊說「這是剛剛遊戲吃的」。一審將他重判8年6月，案經上訴，高院二審21日仍將他判刑7年2月。可上訴。

判決指出，2020年1月間吳男到桃園八德區某補習班任職，案發於他任職一段時間後，上午8時30分許在補習班廁所內，他謊稱要跟當時年僅7歲的女童玩猜食物名稱之遊戲，就以眼罩遮住女童眼睛。吳男隨後以果醬塗自己下體，塞入女童口中。

由於行為太過誇張，吳男擔心東窗事發，當天中午左右，特地到便利商店購買熱狗，並拿給女童說「這是剛剛遊戲吃的」。女童雖覺有異，晚上回家後告知家長；女童父親不滿，到補習班質問，吳男當場下跪道歉，全案因此爆發，吳男被依照「對未滿14歲女子強制性交罪」提起公訴。

一審法院審理時，吳男坦承不諱。但他宣稱自己有「戀童症（Pedophilic disorder ）」，因受精神疾病影響其辨識行為能力，請求法院依照刑法19條減刑；又說自己「無前科，年紀甚輕，犯後坦承犯行，已知所悔悟」，請求法院依照情堪憫恕規定減刑。

不過一審法院認為，經過衛生福利部桃園療養院精神鑑定後，認定吳男確實有戀童症，但他行為時並未受病情影響而影響辨識能力；另外法院也認為，吳男任職已經具有相當時日，並非一看到女童就衝動想性侵，可見他並未受病情影響，不予減刑。此外，吳男宣稱自己情堪憫恕，但法院認為他的行為「日後將造成女童心理上難以磨滅之陰影，顯見被告不知克制，實僅為達縱己私欲，對於女童之身心發展影響甚鉅，惡性非輕。」因此也不依照本規定減刑，一審法院將他重判8年6月。全案再上訴第二審，高院21日仍認定他有罪，但予以酌減，改判有期徒刑7年2月。