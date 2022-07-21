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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

助更生人拼經濟　更生保護會將推出「幸運草網路商店街」

▲▼財團法人臺灣更生保護會推出幸運草網路商店街種子教師訓練課程。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會推出幸運草網路商店街種子教師訓練課程。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了幫助更生人習得一技之長以順利復歸社會，台灣更生保護會定期舉辦「幸運草市集」幫助更生人銷售商品；而為了更貼近民眾的消費習慣，更生保護會更推出「幸運草網路商店街」，並舉行種子教師訓練課程，希望藉由課程教導更生人網路銷售，以及相關的法律問題。

台灣更生保護會董事長、高檢署檢察長張斗輝表示，這次特別安排法律課程，網路銷售最重要在於避免觸犯法律，尤其是網路詐欺及侵權行為，透過這次課程對網路銷售的限制與氛圍有更多的認識，更生人未來可避免誤觸法網，透過教學協助有意願的更生商家上架網路行銷，除增加更生商品的知名度外，也可以減少開店成本支出。

張斗輝進一步表示，網路商店比實體店面所佔的優勢面，在於減少營運成本支出，讓經濟弱勢的更生人得圓「頭家夢」。「幸運草網路商店街」希望提升更生商品並廣納優質更生商家，在營造良好口碑後，才能幫助更多的更生人。而更保也從7月28日開始，規畫一連串客製化商品教學，輔導網路銷售新手上路，為更生人開創不一樣的路。

法務部保護司司長林嚞慧也指出，法務部長蔡清祥重視更生人是否能順利復歸社會，希望社會大眾看見更生人的努力，肯定更生事業群成為更生人的保護傘。更保這次推出「幸運草網路商店街」的計畫，與時代潮流契合，提供更生人多樣化服務，期待透過大家的輔導，讓他們把品質最好的產品呈現給社會大眾，同時在社會中貢獻自己專長。

本次種子教師訓練課程除了安排專業網路銷售師資現場示範教學外，最高檢察署書記官長吳怡明、高等檢察署書記官長陳佳秀也到場教授相關的法律課程，避免更生人不慎觸法，產生民刑事糾紛。

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