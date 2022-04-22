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律師點名1人「蔡總統可考慮特赦」　悲傷故事曝光！網嘆：好沉重

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲長照50年，78歲父悶殺女兒，長子出庭求情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

總統蔡英文今（22日）宣布，同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森。消息一出，引起各界關注，律師林智群稍早提及1人，直言「蔡總統也可以考慮特赦。」

看到總統蔡英文顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，特赦將士韓豫平、張淯森兩人，律師林智群也在臉書建言，「還有一個照顧重症女兒50年，殺害女兒的父親，蔡總統也可以考慮特赦。」

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談及此案，新北市78歲陳姓老翁和妻子育有2女1兒，其中次女出生後先天性重度腦性麻痺，不僅長期臥床養病，甚至無法言語、自行進食或行動。

陳女由於長期臥床，身體早已扭曲變形，無奈的是，後來陳妻身體也出現狀況，無力再照顧她，改由陳老伯獨自打理，而這一照顧就是50年之久。

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

直到2020年2月，陳女因牙痛不適，不斷哀號呻吟，但由於當時疫情嚴重，家人決定先不將她送醫，陳老伯對此十分不捨，決定殺害女兒幫她解脫，所以將棉被悶住口鼻，使她窒息身亡。

老父親送走女兒後也想不開自盡，所幸被家人救回，清醒後他則赴警局自首，一審依殺人罪被判2年6個月，但法官認為殺人動機值得憫恕，特例籲請總統特赦，高等法院去年3月二審開庭，陳老伯的兒子也出庭替父親求情，希望法官能予以輕判。

對於這起悲劇，網友們也不勝唏噓，紛紛回應「50年真的好沉重」、「很難過的事件」、「少子化的今天，很多家庭脆弱度比想的重，只要有一個成員半死不活，後面都是壓力」；但也有人直言，「覺得有點難，怕引發後續模仿效應。」

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