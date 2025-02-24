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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

北監等單位合辦「簡文秀專題演講」　 盼收容人向前看、走正途

▲▼北監與新北市矯正關懷協會及億光文化基金會合辦《「如果」簡文秀唱說答問》專題演講。（圖／台北監獄提供）

▲北監與新北市矯正關懷協會及億光文化基金會合辦《「如果」簡文秀唱說答問》專題演講。（圖／台北監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

台北監獄為推展多元適性處遇活動，倡導收容人標竿學習，由社團法人新北市矯正關懷協會攜手財團法人億光文化基金會，邀請國際知名聲樂家簡文秀教授於20日蒞臨，舉辦《「如果」簡文秀唱說答問》專題演講。

演講當日，台北監獄典獄長許金標親贈感謝狀，表達對簡文秀教授、新北市矯正關懷協會及財團法人億光文化基金會，於矯正公益之熱心付出與襄助教化之誠摯謝意。

簡教授分享，自己出身窮苦，屢經挫折考上師專，學歷卻不被肯定，被樂團拒之門外，但透過對音樂無與倫比的熱情，感恩上天賦予歌唱天賦與執著永不放棄音樂之路，把握每一次試唱與登台機會，才有如今成就，而正因為曾經苦過才更懂付出，故多年來投身於慈善公益，今日更以自身辛酸歲月期勉收容人，要向前看、走正途，當下痛苦都會成為未來的養分。

▲▼北監與新北市矯正關懷協會及億光文化基金會合辦《「如果」簡文秀唱說答問》專題演講。（圖／台北監獄提供）

除了問答分享，簡教授也帶來數首動人心弦的歌曲，並邀請現場收容人一同引吭高歌，如〈甜蜜蜜〉、〈月亮代表我的心〉、〈恰似你的溫柔〉及〈望春風〉等曲，簡教授臨場扮演音樂老師及樂團指揮，現場彷彿大型合唱團，收容人們熱情地分為不同聲部接唱，獲得教授大加讚賞，稱讚每位收容人皆相當有天賦，更應保持自信給自己機會改過遷善。

▲▼北監與新北市矯正關懷協會及億光文化基金會合辦《「如果」簡文秀唱說答問》專題演講。（圖／台北監獄提供）

簡教授也考量到現場亦有外籍收容人，可能對中文歌曲較陌生，特別獻唱〈Amazing Grace (奇異恩典) 〉，給予留滯他鄉的外籍收容人最誠摯之祈福。

音樂班收容人小翔聽完演講大受鼓舞表示，「聽完簡文秀老師的演講，我深受感動，以前總認為音樂和生活互不相干，當興趣玩玩而已，但看到簡老師不僅以美妙歌聲散播大愛，更持續和億光基金會到處做公益，發揮音樂療癒人心的功能，盡顯音樂家與慈善家之風，我作為一個音樂人，也想以簡老師為目標，深造音樂、努力行善」。

外籍收容人阿古也於演講後，稍顯落寞地表示，「我因為幫朋友運毒被抓，關進監獄，從此和家人、家鄉異地兩隔，都快忘記家的模樣。今天講師唱起英文歌的一剎那，家鄉風景歷歷在目，恍惚中回憶起離家的那一天，老婆彷彿就站在我面前，叮囑我旅途平安，一時之間五味雜陳。我一定要好好表現、專心服刑，爭取早日假釋返鄉回家」。

最後，台北監獄強調，本監常年致力於媒合社會公益資源，推展收容人多元適性教輔活動，希藉由本次簡文秀教授專題演講，使收容人透過問答分享與歌唱互動，從聲樂中學習人生價值及慈善付出之精神，敦促自身悔過自新，奮發向上、終身學習，開啟光明人生。

▲▼北監與新北市矯正關懷協會及億光文化基金會合辦《「如果」簡文秀唱說答問》專題演講。（圖／台北監獄提供）

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