助受刑人踏上返鄉之路　法務部：跨國合作完成移交人犯

▲法務部長蔡清祥談受刑人移交工作。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為便利受刑人家屬就近探視，並有助受刑人將來重返社會，具體實踐人道主義，法務部近年來致力於跨國人犯移交工作，至今已遣送7名德籍、2名英籍、1名丹麥籍、1名波蘭籍的受刑人，分別返回母國繼續服刑；另外也接返2名我國籍受刑人自史瓦帝尼王國返臺服刑，移交成果豐碩。

法務部長蔡清祥表示，這幾年COVID-19疫情在全球肆虐，增加跨國移交人犯的困難度。不過有許多同仁非常努力，讓他頗感欣慰。「對於國兩司的努力，我們與外國達成協議、簽訂以後，這些跨國個案要執行，執行的細節很多，突發的狀況也很多，要怎麼去克服，達到目標，非常不容易。」

其中在接返臺籍受刑人回國服刑部分，國兩司檢察官戎婕表示，其實早在2019年2月間就已經與史瓦帝尼王國簽訂協定，在後續工作進行期間，剛好遇到全球疫情大爆發，增加接返難度。一直到今年3月間，才由6名調查局調查官遠赴史國執行任務，順利將2受刑人接返回臺，移入我國監所繼續服刑。戎婕提到，這2名受刑人目前已能適應獄中作息，並參加監獄作業，習得從事手工業製作之技能，家屬亦得以經常前往探望，他們對於得以回國服刑均表示「能回臺灣就是好」，深表真心悔過而安心服刑。

至於在執行外籍受刑人移交母國服刑方面，國兩司檢察官黃柏翔指出，前年10月間某位英國籍受刑人透過英國在台辦事處向法務部提出申請，去年8月經審議小組多次會議後，決議遣返。但又遇到疫情影響，一直到今年6月才順利將人犯移交予英國警官帶返英國入監執行，過程曲折辛苦，不為外人所知。

而國兩司代理司長汪南均也說，不論是協助外籍受刑人返回家鄉，或是接收我國人民回臺服刑，一樣路途遙遙，過程中要付出許多人力、心力及時間，唯一目標就是要面面俱到，不能有絲毫差錯。因此，法務部也會積極拓展司法外交，秉持法治精神與人道主義，持續不懈地與他國合作，逐步開拓出一條跨越國界的返鄉之路，不僅免除親人千里相隔之苦，更使受刑人得以安心服刑及順利復歸社會。

▼法務部國兩司代理司長汪南均。（圖／記者吳銘峯攝）